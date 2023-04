Stasera in tv 30 marzo 2023/ Programmi Rai: Captain Phillips – Attacco in mare aperto

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

È prevista una programmazione televisiva molto interessante stasera, giovedì 30 marzo 2023, sulle reti Rai. Stasera in tv in prima serata su Rai 2 va in onda il film Captain Phillips – Attacco in mare aperto. Si tratta di una pellicola autobiografica, drammatica e d’avventura del 2013 diretta dal regista Paul Greengrass, che vede protagonista l’attore Tom Hanks nei panni del comandante Phillips. Il film è l’adattamento cinematografico di Il dovere di un capitano, l’autobiografia di Phillips stesso scritta in collaborazione Stephan Tatty. Il libro racconta la storia del dirottamento della nave da carico statunitense Maersk Alabama da parte di quattro pirati somali guidati da Abduwali Muse, e la cattura in ostaggio dello stesso capitano.

Stasera in tv in prima serata su Rai Movie andrà in onda il film d’avventura e fantascienza Zathura – Un’avventura spaziale. Si tratta di un film del 2005 diretto dal regista Jon Favreau e tratto dal romanzo di avventura omonimo per bambini, scritto da Chris Van Allsburg, già autore di Jumanji (secondo il marketing, infatti, Zathura sarebbe ambientato proprio nello stesso universo di Jumanji, che viene più volte menzionato nel libro). Tra gli interpreti del cast principale figurano Jonah Bobo, Josh Hutcherson, Kristen Stewart e Dax Shepard.

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI 30 MARZO 2023

Rai 1

21,30 – Un passo dal cielo 7 – Fiction – Stasera in tv inizia la settima stagione di questa serie tv di successo. In questa puntata, Manuela torna a San Vito per capirne di più sulla morte dell’amica Roberta, moglie dello scultore Gregorio Masiero. La donna, appena arrivata, si ritrova coinvolta in un’indagine con suo fratello Vincenzo. Fa così la conoscenza di Nathan, un uomo selvaggio e misterioso che vive nella foresta, e di Luciano, l’allevatore locale che tiene in pugno la valle. Nel frattempo, Vincenzo è diviso tra una sorella che non riconosce più e una Carolina imprenditrice che riceve un’offerta lavorativa imperdibile da parte di Joe Bastianich.

Rai 2

21,20 – Captain Phillips – Attacco in mare aperto – Film autobiografico, d’avventura, drammatico – Nell’aprile 2009 il capitano Richard Phillips parte dal Vermont a bordo della Usa Maersk Alabama, una nave da carico diretta dall’altra parte del mondo. Una volta in mare aperto, l’equipaggio è vittima di un attacco perpetrato da alcuni pirati somali disposti a tutto pur di ottenere un cospicuo riscatto. Il comandante della nave viene così preso in ostaggio dai pirati.

23,40 – Stasera c’è Cattelan su Rai 2 – Varietà – Stasera in tv ritorna il conduttore Alessandro Cattelan con il suo amato show. Gli ospiti di questa puntata saranno Biggio e Mandelli e il professor Alessandro Barbero.

Rai 3

21,20 – Splendida Cornice – Talk show – Stasera in tv Geppi Cucciari ci racconterà l’attualità attraverso i libri, i film, i social, la televisione e l’arte. Protagonisti e ospiti di questa puntata saranno Giuseppe Fiorello, Lillo Petrolo, Sandro Piccinini, Ernst Knam, Hope Carrasquilla, Dario Nardella, Alice Rohrwacher, FumettiBrutti, Enrico Gabrielli, Giovanni Truppi e il Piccolo Coro Angelico.

Rai 4

21,20 – Hawaii Five 0 – Imbrogliona – Serie tv – Steve accetta di aiutare un’analista della CIA che sostiene che il suo fidanzato Jonathan è stato rapito da un gruppo di ribelli nordcoreani che esigono un riscatto per il suo rilascio. In realtà, Jenna Kaye non è così sincera come sembra, e Steve si ritrova in trappola. Intanto, alle Hawaii, la squadra indaga sull’omicidio della reporter Bethany Morris.

22,05 – Hawaii Five 0 – Intrappolati – Serie Tv – L’autista di uno scuolabus viene fatto fuori, e i ragazzi a bordo del veicolo vengono presi in ostaggio. Una gang minaccia di ucciderli se non verrà loro consegnato un carico di droga recentemente requisito ad un cartello colombiano. La situazione è drammatica: la squadra ha solo due ore per la consegna e nessun indizio.

22,50 – Hawaii Five 0 – Crudeli speculazioni – Serie tv – Un gruppo di ragazzini trova il cadavere di un uomo, accanto al quale ci sono un’arma e un documento. Il team è condotto presso Rafe Tong, che si dichiara innocente e dà ai detective il nome di Dennis Archer, probabilmente coinvolto in affari loschi. Si scopre che Archer era sulle tracce di una ragazza, che risulta essere al centro delle indagini della polizia locale.

Rai 5

21,15 – Macbeth – Teatro – Stasera in tv l’opera di apertura della stagione 2021/2022 del Teatro alla Scala di Milano. Protagonisti dell’opera sono il direttore d’orchestra Riccardo Chailly, il regista Davide Livermore, le voci di Anna Netrebko, Luca Salsi, Francesco Meli e Ildar Abdrazakov, e uno dei più grandi compositori di tutti i tempi: Giuseppe Verdi.

Rai Movie

21,10 – Zathura – Un’avventura spaziale – Film di fantascienza, avventura – I fratellini Danny e Walter, nel tentativo di sfuggire alla noia, trovano in cantina uno strano gioco da tavola. I due scoprono presto che non si tratta di un comune gioco da tavolo, ma di un marchingegno capace di catapultarli nello spazio. Inizia così un’avventura straordinaria.













