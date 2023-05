Stasera in tv 8 maggio 2023/ Programmi Rai: Asino Vola su Rai 5

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

La reti Rai offrono ai loro telespettatori una programmazione televisiva davvero interessante per la prima serata di oggi, lunedì 8 maggio 2023. Stasera in tv in prima serata su Rai 5 andrà in onda il film Asino Vola. Di genere drammatico, questa pellicola del 2015 di produzione italiana è stata diretta dai registi Marcello Fonte e Paolo tripodi. Asino Vola, un film prodotto da Carlo Cresto-Dina per Tempesta in collaborazione con Rai Cinema, è stato presentato al Locarno Film Festival in data 16 agosto 2015.

Stasera in tv, sempre in prima serata ma questa volta su Rai 4, andrà invece in onda un film di genere azione, drammatico, thriller e poliziesco: ci riferiamo a Nella tana dei lupi (titolo originale: Den of Thieves). Questa pellicola, una produzione statunitense datata 2018, è stata scritta e diretta da Christian Gudegast, e vede protagonista l’attore Gerard Butler. Il film Nella tana dei lupi, che ha una durata complessiva di 140 minuti, è stato distribuito in italiano tramite Lucky Red e Universal Pictures.

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI 8 MAGGIO 2023

Rai 1

21,30 – Un passo dal cielo 7 – Fiction – Paron è costretto a rendere conto delle sue azioni, mentre finalmente sembra che la morte di Roberta abbia trovato un colpevole. Nathan, Adele e Manuela cercano di salvare Mirko dall’influenza del padre. Vincenzo, intanto, deve prendere una decisione sul suo rapporto con Carolina.

Rai 2

21,20 – N.C.I.S.: Los Angeles – Drona – Serie tv – La squadra riceve un messaggio misterioso contenente una serie di numeri e i documenti di due uomini, uccisi allo stesso modo e a distanza di mezz’ora uno dall’altro. Un caso viene affidato all’FBI, l’altro all’NCIS.

Rai 3

21,20 – Report – Programma tv – Stasera in tv torna un nuovo appuntamento con questo programma di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci. Le inchieste di stasera sono dedicate ai Bonafede (i protettori della latitanza di Matteo Messina Denaro), ai legami tra l’estrema destra e le carceri e a quelli tra il pnrr e gli stadi italiani.

Rai 4

21,20 – Nella tana dei lupi – Film – Una banda di rapinatori guidata da Ray Merriman, gli Outlaw, sta pianificando il colpo del secolo: la rapina alla Federal Reserve Bank di Los Angeles. I criminali dovranno riuscire ad avere la meglio sulla squadra speciale anticrimine, al cui comando c’è il detective “Big Nick” O’Brien.

Rai 5

21,15 – Asino Vola – Film – Maurizio è un bambinetto cresciuto nella fiumara, un piccolo ruscello asciutto dove la gente butta ciò che non gli serve più. Il bambino matura il sogno di far parte della banda musicale del paese, e lo confida a Mosè, il suo amico asino. Maurizio inizia così a seguire le lezioni nella banda del paese insieme agli altri bambini, ma rimane presto l’unico senza strumento musicale, perché la mamma Rosa non glielo vuole comprare.

Rai Movie

21,10 – Invito a una sparatoria – Film – Western in cui il reduce Matt Weaver, al suo ritorno dalla guerra civile americana, scopre che il suo ranch è stato espropriato e venduto da un banchiere locale al pistolero più pericoloso della zona.

