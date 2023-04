Stasera in tv martedì 11 aprile/ Programmi Rai: La casa dei libri su Rai 5

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

Oggi, martedì 11 aprile, è prevista una programmazione televisiva molto interessante sulle reti Rai. Stasera in tv in prima serata su Rai 5 andrà in onda il film La casa dei libri, una pellicola drammatica del 2017 diretta dalla regista Isabel Coixet, che si è inoltre occupata anche della sceneggiatura. Il soggetto è ispirato al romanzo di Penelope Fitzgerald, La libreria (1978), finalista al Booker Prize di quell’anno. La casa dei libri, che ha una durata complessiva di 112 minuti, ha vinto tre premi Goya nel 2018 (miglior film, miglior regista e miglior sceneggiatura non originale). Nel cast principale troviamo gli attori Emily Mortimer, Bill Nighy e Patricia Clarkson.

Stasera in tv 11 aprile/ Programmi Mediaset: Il canto della rivolta II su Italia 2

Stasera in tv in prima serata su Rai 4 andrà invece in onda La rapina del secolo (titolo originale El robo del siglo), un film argentino del 2020 diretto da Ariel Winograd. Si tratta di una commedia d’azione, poliziesca e drammatica tratta da vicende realmente accadute: nel gennaio 2006, in Argentina ebbe luogo una rapina che fruttò una refurtiva stimata da 15 a 19 milioni di dollari, una somma così esorbitante da essere definita nel paese proprio “el robo del siglo”.

Stasera in tv 10 aprile/ Programmi Rai: film sull’Isola delle Rose su Rai 2

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 11 APRILE 2023

Rai 1

21,30 – Imma Tataranni – Sostituto procuratore – Fiction – Stasera in tv nuovo appuntamento con le indagini del sostituto procuratore, interpretata da Vanessa Scalera. Questa terza puntata, intitolata “Dai sassi alle stelle”, vede Imma Tataranni impegnata in un caso molto complicato: quello dell’omicidio di una donna, il cui corpo è stato ritrovato sul tetto del Centro di Geodesia di Matera. Si tratta del cadavere di Marta Ventura, scienziata ambientale e amica e compagna di yoga di Diana, la cancelliera di Imma.

Rai 2

21,20 – Dalla strada al palco – Programma tv – Stasera in tv va in onda la terza serata dello show condotto da Nek, che vede protagonisti gli artisti di strada, che si esibiranno e si racconteranno davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip. Gli ospiti speciali di questa puntata saranno J-Ax e Nino Frassica.

Stasera in tv 10 aprile/ Programmi Mediaset: Orgoglio e pregiudizio su La 5

Rai 3

21,20 – #cartabianca – Programma tv – Torna stasera in tv lo show di Bianca Berlinguer. I temi affrontati in questa puntata saranno la crisi economico-finanziaria che stiamo affrontando, e alcuni consigli per far fronte a questa emergenza; si passerà poi ad un approfondimento guidato da Alessandro Orsini sulla situazione in Ucraina; infine, l’intervento di Mauro Corona.

Rai 4

21,20 – La rapina del secolo – Film d’azione, poliziesco, commedia, drammatico – nel gennaio 2006, una banda di ladri guidata da Fernando Araujo fa irruzione nella filiale del Banco Rio di Buenos Aires, riuscendo ad incassare un bottino di milioni di dollari. Le forze dell’ordine si affrettano a circondare l’edificio, ma catturare i criminali sarà più difficile del previsto.

Rai 5

21,15 – La casa dei libri – Film drammatico – Florence Green, una donna dallo spirito libero che ha da poco perso il marito, decide di superare il lutto aprendo una libreria nella sua cittadina. La donna sfiderà la mentalità bigotta dell’epoca e sarà l’artefice di un vero e proprio “risveglio culturale”.

Rai Movie

21,10 – American Assassin – Mitch Rapp, uno studente universitario e promettente atleta, è in cerca di vendetta dopo la morte della sua ragazza, avvenuta per mano dei terroristi islamici. Il giovane è assoldato dalla CIA e affidato al veterano Stan Hurley per una missione segreta che ha lo scopo di indagare su una serie di attacchi previsti in Medio Oriente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA