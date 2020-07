Stasera in tv, Mediaset/ Oggi film e programmi: Come sorelle (15 luglio)

Grande attesa stasera in tv su Mediaset per il ritorno di Come sorelle con il secondo episodio in prima tv su Canale 5. Anche se ancora non ha riscosso grandissimo successo, c’è già una rete di fan che sperano di vedere ulteriori sviluppi già questa sera. Su Italia 1 invece dalle 21.16 vedremo tre episodi in prima tv della settima stagione di Chicago Fire. I pompieri più famosi della televisione ci faranno sognare con salvataggi clamorosi ma anche con intrighi amorosi e molto altro ancora. Su Rete 4 invece sarà il momento del grande cinema con Firewall Accesso negato dalle ore 21.27, nel cast del film troveremo un sempre arzillo Harrison Ford.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Andiamo ora a vedere cosa ci offriranno stasera in tv le reti secondarie di Mediaset. Su Canale 20 torna con due nuovi episodi in prima tv la terza stagione di The Last Kingdom, che attirerà sicuramente una fetta di pubblico amante del genere fantasy. Su Iris si riflette dalle ore 21.00 con la messa in scena di un film molto particolare come Creation – L’evoluzione di Darwin che prova a spiegare la complessa storia dello scienziato inglese Charles Darwin padre dell’evoluzione. Su Cine 34 continuano gli omaggi a Renato Pozzetto che ieri ha compiuto 80 anni, sarà infatti trasmesso il film cult del 1982 La casa stregata con lui e Gloria Guida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA