Stasera in tv Mediaset/ Oggi programmi: Can Yaman in Daydreamer (14 gennaio)

Stasera in tv su Mediaset la farà da padrone Daydreamer Le ali del sogno. La soap opera turca si presenta con la prima tv su Canale 5 dell’episodio 99 e ovviamente con protagonista Can Yaman. L’attore è stato protagonista anche di un gossip negli ultimi giorni, che l’ha visto accostato a Diletta Leotta. Nonostante le feste di Natale siano ormai alle spalle su Italia 1 torna protagonista Macaulay Culkin e il classico di Chris Columbus, Mamma ho perso l’aereo. La commedia per famiglie va in onda a partire dalle 21.20. Sarà tempo di approfondimenti sull’attualità con Paolo Del Debbio su Rete 4 a Dritto e rovescio dove si parlerà ovviamente della crisi di Governo e dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Stasera in tv Mediaset, oggi programmi: le altre reti

Cosa faranno stasera in tv le altre reti Mediaset? Gli amanti del grande cinema potranno vivere una grande serata su Canale 20 dove andrà in onda il film Lucy di Luc Besson dalle 21.05. Protagonista sarà la bellissima Scarlett Johansson, donna veramente straordinaria e attrice incredibile. Il cinema italiano è invece di casa su Cine34 dove a partire dalle 21.00 vedremo Tre uomini e una gamba il primo film che ha consacrato il talento di Aldo, Giovanni e Giacomo. Spazio al cinema rosa su La5 dove andrà in onda dalle 21.10 il film Quel mostro di suocera con protagonista una bellissima Jennifer Lopez.



© RIPRODUZIONE RISERVATA