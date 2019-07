Stasera in TV Mediaset/ Programmi 14 luglio: Colpa delle stelle e replica di Costanzo

Cosa andrà in onda Stasera in TV su Mediaset? Ecco i film e l’approfondimento di oggi, domenica 14 luglio. Su Canale 5 verrà trasmessa la pellicola “Colpa delle stelle”, il teen drama sentimentale pluripremiato agli Mtv Movie Awards del 2015. Tratto dall’omonimo romanzo del 2012 scritto da John Green: Hazel è continuamente accompagnata da una bombola d’ossigeno. Gus cammina per merito di una protesi alla gamba. I due adolescenti, entrambi anticonformisti e dallo spiccato spirito sprezzante, si conoscono durante le riunioni in un gruppo di sostegno per malati di cancro e, ben presto, si innamorano pazzamente. Supportandosi l’un l’altra, diventano quasi esenti a tutte le questioni legate alle loro brutte malattie e si proiettano esclusivamente verso la loro romantica e unica storia d’amore. La pellicola data 2014 per la regia di Josh Boone. Nel Cast: Shailene Woodley, Willem Dafoe, Laura Dern, Lotte Verbeek, Sam Trammell, Mike Birbiglia, Emily Peachey, Johanna McGinley, David Whalen, Ansel Elgort e Nat Wolff.

Stasera in TV Mediaset, le proposte di oggi

Tutte le proposte della serata, possono essere visibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play. Su Italia 1 verrà trasmesso il film di azione “Poliziotto in prova”. La pellicola data 2014 per la regia di Tim Story. Nel cast: Ice Cube, Kevin Hart e Tika Sumpter. Ecco la trama a seguire: Il poliziotto privato Ben Barber sta lavorando come security in un liceo mentre riceve una lettera che gli comunica di essere stato accolto dall’accademia di polizia. Prima di prendere in moglie la sua fidanzata Angela, deve chiedere però a suo cognato James Payton il permesso, il quale è invece un agente, noto e temuto dai criminali e adoperato nelle azioni più rischiose. Sebbene Ben abbia sognato da sempre di far parte della polizia, egli non ha mai avuto un contatto con la realtà, ma soltanto nel modo virtuale. Su Rete 4 in ultimo, torna l’appuntamento (in replica) con il talk show più longevo della storia della televisione italiana: il Maurizio Costanzo Show.

