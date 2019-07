Stasera in TV Rai/ Programmi oggi 14 luglio: replica Un Passo dal Cielo, film e serie

Stasera in TV Rai, cosa andrà in onda oggi domenica 14 luglio 2019? Ecco i programmi della prima serata. Partiamo da Rai1 dove, ancora una volta andranno in replica le avventure di “Un passo dal cielo”, con gli episodi 4 e 5 della quarta stagione. Durante la passata stagione della fiction, abbiamo assistito a tanti mutamenti dovuti principalmente a molteplici nuovi ingressi. Il terzo appuntamento con Un Passo Dal Cielo 4 anticipa la messa in onda del quarto e del quinto episodio che si intitolano rispettivamente “L’accusa” e “La trappola”. L’attore protagonista è Daniele Liotti che, a partire dalla stagione 4, eredita il testimone di Terence Hill. Quest’ultimo – volto iconico di Don Matteo che nel 2020 vede la messa in onda della dodicesima stagione, lascia il cast di Un Passo Dal Cielo. Daniele Liotti si dimostra all’altezza, tanto da far guadagnare alla fiction un rinnovo per un quinto ciclo di episodi.

Stasera in TV, cosa andrà in onda sulla Rai?

Cosa verrà trasmesso sulle altre reti Rai? Continuiamo con la seconda rete dove vedremo i nuovi episodi della 15esima stagione di N.C.I.S. Spazio su Rai3, per la pellicola thriller del 2017 dal titolo “Black Butterfly”, per la regia di Brian Goodman. Nel cast: Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers e Piper Perabo. Ecco la trama a seguire: Dopo un passato leggendario, Paul, ormai semi alcolista, ha il blocco dello scrittore e si ritira in montagna in attesa di un’illuminazione per riprendere con la scrittura. Nulla accade finché l’ex galeotto Jack entra nella sua vita invadendo letteralmente casa usa. Paul ha finalmente una storia da raccontare, dentro la quale scavare nel profondo per concretizzare il capolavoro che gli ridonerà la gloria di un tempo. Nel frattempo fuori da quelle mura, scompare una donna e la polizia inizia le indagini… Per quanto riguarda i canali minori, segnaliamo su Rai4 la pellicola dal titolo “E venne il giorno”, a partire dalle 21.25 circa. Su Rai5 invece, dalle 21.15 sarà tempo di documentari con “Artartide”.

