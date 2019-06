Stasera in TV, Mediaset/ Programmi oggi 23 giugno: Lontano da te, film e documentari

Stasera in TV Mediaset: cosa andrà in onda oggi, domenica 23 giugno 2019?

Ecco la dettagliata guida del prime time con i canali principali ed anche un approfondimento delle rete minori. Partiamo pure con l’ammiraglia di Casa Mediaset. Su Canale 5 verrà trasmesso a partire dalle 21.15 circa, la terza puntata di “Lontano da te”, la serie italo-spagnola con protagonisti Megan Montaner e Alessandro Tiberi. Ecco la trama di stasera: ossessionato dalla visione, Massimo decide di andare a Siviglia a cercare Candela, nello stesso momento in cui Candela decide di volare a Roma per vedere Massimo. Riusciranno mai ad incontrarsi? Spazio poi per Italia 1 dove verrà mandata in onda la pellicola genere commedia dal titolo “Come ti spaccio la famiglia” con protagonisti Jennifer Aniston, Jason Sudeikis ed Emma Roberts. Ecco la trama: David Clark è un semplice spacciatore di marijuana. Quando una banda di ladri lo borseggia del suo zaino in cui teneva dentro tutto il denaro ed anche la merce, per saldare i suoi debiti, sarà obbligato a portare a termine una rischiosa missione. Deve trasportare un’ingente quantità di marijuana dal Messico agli Stati Uniti.

Mediaset, stasera in TV: Rete 4, La5

Proseguendo con le altre proposte televisive di Mediaset, su Rete 4 andrà in onda nella prima serata il meglio di “CR4, La repubblica delle donne”. Un programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato del celebre conduttore Piero Chiambretti. Con lui in studio, un grande quantitativo di ospiti ed opinionisti per creare dibattiti interessanti e sempre azzeccati. Su La5 a partire dalle 21.10 in poi, verrà trasmesso il film dal titolo “Inviati molto speciali”. La pellicola data 1994, per la regia di Charles Shyer e interpretata da un ricco cast formato da: Nick Nolte, Julia Roberts, Saul Rubinck, James Rebhorn. Ecco la trama a seguire: Sabrina, giornalista alle prime armi, ruba all’espertissimo Peter, che lavora per un’altra testata, lo scoop su un deragliamento ferroviario. Peter non apprezza affatto e, alla prima occasione, le rende indietro lo scherzetto. Poi una cosa tira l’altra, gli spigoli si arrotondano e i due decidono di lavorare d’amore e d’accordo su un caso di corruzione.

Stasera in TV, nelle altre reti minori: Canale 20, Iris

Cosa andrà in onda stasera in TV sulle altre reti minori? Su 20 verrà tramesso il film dal titolo “L’uomo con i pugni di ferro”. La pellicola data 2012, per la regia di Rza. Nel cast: Russell Crowe, Jamie Chung, Rza, Pam Grier, Rick Yune, Dave Bautista, Gordon Liu, Zhu Zhu, Cung Le e Lucy Liu. Ecco la sua trama: A Jungle Village, nella Cina feudale, un pacifico fabbro è costretto a fabbricare armi per violenti clan della zona, cercando di guadagnare soldi sufficienti per liberare la sua amata dal bordello in cui lavora. Su Iris dalle 21, il film dal titolo “Acqua e sapone”, pellicola del 1983 diretta e interpretata da Carlo Verdone con Natasha Hovey, Florinda Bolkan e Glenn Saxon. Su Mediaset Extra a partire dalle 21.15, andrà in onda in replica la quinta edizione del talent show “Tu si Que Vales” condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Su Italia 2 alle 21.40, andrà in onda la stagione 6 di The Big Bang Theory con l’episodio dal titolo “La simulazione di Babbo Natale”.



