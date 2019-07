Stasera in TV, Mediaset/ Programmi oggi 23 luglio: Rosy Abate e Chicago Fire 6

Stasera in TV Mediaset, cosa andrà in onda oggi, martedì 23 luglio? Su Canale 5 andrà in onda l’ultimo appuntamento con “Rosy Abate – La serie“. Le indagini della polizia spingono Santagata alla latitanza in Sicilia, con Regina e Leo. Rosy parte per cercarli e scoprire cosa sia davvero successo 5 anni prima sulla spiaggia di Catania. Giulia Michelini tornerà nei panni di Rosy Abate nella seconda stagione che arriverà su Canale 5 dopo l’estate. Su Italia 1 vanno in onda due nuovi episodi della sesta stagione di “Chicago Fire“, con Jesse Spencer nei panni di Matthew Casey. In “Veri eroi” Ramon, dopo l’aggressione, viene operato e si riprende. Intanto la squadra salva un uomo svenuto nel proprio appartamento. Nel secondo episodio “Coinquilini” Dawson cerca di aiutare Bria, la ragazza salvata dall’incendio, ma non vuole che i servizi sociali la dividano dal padre.

Stasera in TV Mediaset, guida programmi di oggi 23 luglio 2019

Proseguiamo con le altre proposte della prima serata. Su Rete 4 va in onda il secondo appuntamento con “Quelli della Luna“, il programma di Giampiero Mughini dedicato ai grandi nomi dello sport. Tra i protagonisti del secondo appuntamento l’ex tennista Roberto Palpacelli, Cristiano Ronaldo, Michael Phelps, Marco Pantani, Mario Balotelli, Christian Vieri, Andre Agassi, Alberto Tomba e Mike Tyson. Sul canale 20 va in onda il film fantascientifico “Next“, tratto dal racconto “Non saremo noi” di Philip K. Dick. Il film è diretto da Lee Tamahori e interpretato da Nicholas Cage, Julianne Moore e Jessica Biel. Chris, in arte “Frank Cadillac”, ha la facoltà di vedere il futuro, e il governo è sulle sue tracce. Infine su Iris, per il ciclo “Western all’Italiana”, va in onda il film spaghetti-western “Sella d’argento” con Giuliano Gemma. Un ragazzino, reagendo all’assassinio del padre, uccide il killer e diviene Roy Blood, un famoso pistolero. Il film è stato diretto da Lucio Fulci nel 1978.

