Rosy Abate, ultima puntata/ La mafiosa ritrova il suo Leonardo? (Replica)

Martedì 23 luglio 2019, in prima serata su Canale 5, Giulia Michelini torna ad indossare i panni del suo personaggio più famoso. Va, infatti, in onda la replica dell’ultima puntata della prima stagione di Rosy Abate – La serie che tornerà in onda anche nella prossima stagione televisiva con i nuovi episodi. Dopo aver cercato di rifarsi una vita con una nuova identità, Rosy è tornata ad essere la Regina di Palermo per ricongiungersi con il figlio Leonardo, dato in adozione alla famigia Mainetti, a sua volta coinvolta nella mafia siciliana. In quest’ultima puntata, Rosy lotta con tutte le sue forze per strappare il suo bambino a Regina Mainetti e partire per un paese lontano per dare un futuro migliore alla persona più importante della sua vita. In questa lotta, Rosy non è sola. Al suo fianco c’è Luca, pronto a mettere a rischio anche la propria carriera pur di aiutarla.

ROSY ABATE, ULTIMA PUNTATA: LUCA SI FA ARRESTARE

Rosy intuisce che i Santagata possano essere tornati in Sicilia. Luca, con la scusa di tornare a Savona, parte con lei. La Cataldi però non si fida e, perquisendo il suo appartamento, ottiene un mandato d’arresto, collegando il bottone trovato nell’edificio alla camicia di Mainetti il cui corpo carbonizzato è stato trovato in una discarica. Luca e Rosy si baciano sulla nave e quando arriva la Cataldi, Luca le consente di scappare facendosi arrestare. Regina viene a sapere della morte di Roberto e dice a Leo che è stata Rosy ad ucciderlo. Il bambino, però, non le crede. Rosy, nel frattempo, si fa aiutare da alcune sue vecchie conoscenze, ma il rischio è alto. Nella sua precedente vita da mafiosa, infatti, si è fatta tanti nemici e riuscire a non farsi uccidere è un’ardua impresa. Ci riuscirà?

ROSY ABATE, ULTIMA PUNTATA: GUERRA CON REGINA PER AMORE DI LEONARDO

Tra Rosy e Regina è una guerra all’ultimo sangue. Nessuna delle due vuole rinunciare all’amore di Leonardo. La Mainetti, così, si trasforma in una donna senza scrupoli, disposta a tutto pur di liberarsi definitivamente della Abate. Luca, nel frattempo, accusato di favoreggiamento e complicità in omicidio, su proposta della Cataldi a Licata è stato rimesso in libertà per trovare Rosy e Santagata in cambio del reintegro. Tra Rosy e Regina, nel frattempo, la battaglia va avanti. Leonardo, sentendo parlare le due donne, capisce di essere davvero il figlio della Abate e decide d’intervenire. Cosa farà? Ucciderà la donna che lo ha cresciuto o metterà fine alla vita della sua vera mamma?



© RIPRODUZIONE RISERVATA