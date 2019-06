Stasera in TV Mediaset/ Programmi oggi 30 giugno: “Lontano da me”, film e repliche

Quali sono le proposte televisive di oggi, domenica 30 giugno 2019? Scopriamo cosa andrà in onda stasera in TV su Mediaset. Partiamo da Canale 5 dove, a partire dalle 21.24, verrà trasmessa la quarta puntata della serie TV dal titolo “Lontano da te”. Candela (interpretata da Megan Montaner) e Massimo (l’attore Alessandro Tiberi) decidono di mollare le famiglie e ritrovarsi lì dove tutto ebbe inizio, a Praga: Massimo pero’ viene fermato dalla polizia in aeroporto per essere estradato. I due riescono a fuggire e finalmente riescono ad incontrarsi nella città magica. Spazio poi per Italia 1, con in onda dalle 21.16, la pellicola dal titolo “Ti presento i miei”. Il film in questione, data 2000 per la regia di Jay Roach. Nel cast: Ben Stiller, Robert De Niro, Blythe Danner, Teri Polo, Nicole Dehuff e Owen Wilson. Ecco la trama: infermiere di Chicago si appresta a convolare a nozze con la bella e adorabile Pam. Prima però deve conoscere la sua famiglia. Commedia degli equivoci e dei disastri.

Stasera in TV Mediaset, programmi oggi 30 giugno

Proseguiamo il prime time di oggi, con la proposta di Rete4 dove, a partire dalle 21.25, andrà in onda il documentario di Al Bano Carrisi dal titolo “Madre mia”. La docu-fiction racconterà la storia del cantante di Cellino San Marco dalle origini ad oggi. Spazio poi per il canale 20 dove, dalle 21 andrà in onda il film “Codice: Swordfish”, pellicola del 2001 per la regia di Dominic Sena. Nel cast: John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry e Don Cheadle. Continuiamo con Italia 2 dove, a partire dalle 21.15 circa, verrà trasmesso”Big Bang Theory”, la sesta stagione del telefilm con il 13esimo episodio dal titolo “La spedizione di Bakersfield”. Su La5 invece, dalle 21.10 circa andrà in onda il film dal titolo “Scusa mi piace tuo padre”, pellicola del 2012 per la regia di Julian Farino. Nel cast: Hugh Laurie, Leighton Meester, Catherine Keener, Oliver Platt, Allison Janney, Alia Shawkat, Adam Brody, Lucas Papaelias, Boyd Holbrook, Tim Guinee e Logan Marshall-Green. Spazio in ultimo, per Mediaset Extra con la replica di “Tu si que vales”, dalle 21.15 circa.

