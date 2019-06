Stasera in TV Rai/ Programmi 28 giugno: “Una coppia modello” e la “Grande Storia”

Stasera in TV Rai: cosa andrà in onda oggi, venerdì 28 giugno 2019? Ecco – come sempre – la guida dei programmi televisivi. Partiamo da Rai1 dove, dalle 21.25 circa, verrà trasmesso il film commedia del 2014 dal titolo “Una coppia modello”. Per la regia di Fabrizio Costa, nel cast troviamo: Bianca Guaccero, Sergio Assisi e Daniele Pecci. Ecco la trama: Enzo è un marito particolarmente gentile e sensibile, tradito dalla moglie Ada. Adriano invece è un simpatico bugiardo e fedifrago, trascinato in tribunale dalla moglie Valeria. Al compimento delle rispettive udienze di separazione, i due uomini si incontrano al bar e si raccontano a vicenda: se il primo si dispera nel vedere il suo matrimonio andare a rotoli, il secondo si mostra sicuro di poter recuperare il suo rapporto con Valeria, che invece non ha alcuna intenzione di perdonarlo. Senza più una casa, Adriano sarà costretto a chiedere ospitalità a Enzo.

Stasera in TV Rai, la guida ai programmi di oggi 28 giugno

Stasera in TV Rai, cosa andrà in onda negli altri canali? Scopriamo subito il resto dei programmi di oggi, venerdì 28 giugno 2019. Continuano con Rai2 dove, a partire dalle 20.45, verrà trasmesso il Mondiale Femminile Francia 2019. Spazio per la terza rete di Casa Rai con La Grande Storia in onda dalle 21.20. Il programma con Paolo Mieli, approfondirà il viaggio attraverso le immagini esclusive e le voci dei protagonisti, nei luoghi che hanno fatto la Storia del Novecento e non solo. Il racconto di ogni puntata si organizza all’interno degli accadimenti principali che hanno contrassegnato la nostra storia collettiva; nelle ombre che si nascondono dietro gli avvenimenti e le ricostruzioni ufficiali; nei volti dei protagonisti che nel bene o nel male hanno impresso la loro impronta sul cammino della storia e nei luoghi dove si sono svolti i fatti e che conservano tuttora traccia della storia passata. Stasera, la puntata sarà interamente concentrata sulla lunga notte del nazismo, vista con gli occhi dei carnefici e delle vittime.

