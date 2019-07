Stasera in TV Mediaset/ Programmi oggi 9 luglio: le serie Rosy Abate e Chicago Fire 6

Stasera in TV Mediaset, quali i programmi di oggi, martedì 9 luglio 2019? Tanta fiction nel prime time delle reti principali. Su Canale 5, subito dopo l’appuntamento con Paperissima Sprint Estate, alle 21:20 andrà in onda il terzo episodio della prima stagione di “Rosy Abate” con Giulia Michelini. In attesa della seconda stagione che debutterà in autunno, Canale 5 ha deciso di riproporre la serie tv dedicata a uno dei personaggi più amati di “Squadra Antimafia”. Nella puntata di questa sera Rosy scoprirà che il figlio Leonardino vive con una nuova famiglia e che non ricorda più nulla del proprio passato. Su Italia 1, a partire dalle 21:20, debutta la sesta stagione di “Chicago Fire” con Jesse Spencer nei panni del tenente Matt Casey. Dopo i ritorni di “Chicago P.D.” e “Chicago Med”, tornano anche le avventure dei pompieri e dei paramedici del Chicago Fire Departement. Questa sera andranno in onda i primi tre episodi della sesta stagione: “Non è mai abbastanza”, “Accensione a contatto” e “Una grande sorpresa”.

Stasera in TV, giuda programmi Mediaset

Proseguiamo con la proposta serale di Rete 4. L’appuntamento della prima serata sarà con “Freedom – Oltre il confine”, il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo. Si parlerà ancora di Santo Graal: dopo essere state a Napoli, al Maschio Angioino, le telecamere di “Fredoom” sono andate a Lanciano, in Abruzzo, un luogo legato alla figura di Longino. Per quanto riguarda le altre proposte, sul canale 20 andrà in onda alle 21.00 il film dal titolo “Romeo deve morire” di Andrzej Bartkowiak. Su La5 spazio alla replica della terza puntata di “Temptation Island”, trasmessa ieri sera su Canale 5. L’appuntamento inizierà con il falò di confronto tra Nunzia e Arcangelo. Su Mediaset Extra sarà – come sempre – tempo di repliche con una puntata di “Chi ha incastrato Peter Pan?” del 2017, a partire dalle 21.15 circa. Su Iris è tempo di rendere omaggio a Carlo Vanzina, scomparso l’8 luglio 2018, con il film “Buona giornata”, interpretato da Diego Abatantuono, Lino Banfi. Vincenzo Salemme, Christian De Sica, Tosca D’Aquino e Maurizio Mattioli.

