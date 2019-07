Rosy Abate, 3a puntata/ Anticipazioni: la Regina e Leonardo muoiono? (Replica)

Martedì 9 luglio 2019, in prima serata su Canale 5, torna Rosy Abate – La serie con la replica della terza puntata. Dopo aver scoperto che il figio Leonardo è ancora vivo, Rosy, decisa a ritrovare il suo banbimo, è tornata rapidamente ad essere la Regina di Palermo, facendo saltare la propria copertura. Rosy, infatti, si era rifatta una vita in Liguria, ma la voglia di ricongiungersi con suo figlio, l’ha convinta a tornare alla sua vecchia vita. Senza pensarci troppo, grazie all’aiuto di De Silva, Rosy ha scoperto che Leonardo è stato adottato dalla famigia Mainetti e che vive a Roma. Parte così per la capitale ritrovandosi faccia a faccia con i suo bambino. Sue sue tracce, però, c’è Luca Bonaccorso, vice questore nonchè migiore amico del fidanzato ucciso Francesco e i questore icata che di ei conosce ogni segreto. Cosa accadrà, dunque, nella terza puntata? Rosy riuscirà a riprendere con sè il suo bambino?

ROSY ABATE, TERZA PUNTATA: ROSY INDAGA SULLA FAMIGLIA MAINETTI

Bonaccorso e il vice questore Licata cominciano a collaborare per cercare Rosy Abate. La regina di Palermo, interpretata dalla magistrale Giulia Michelini, nel frattempo, trova rifugio nel retro del bar di Pasquale Contrada, vecchio picciotto della sua famiglia che sta cercando di rifarsi una vita. Bonaccorso scopre che Rosy si trova a Roma e parte per la capitale dove comincia a collaborare con Livia Cataldi dell’Anticrimine che da tempo sta addosso a Sciarra. Rosy, intanto, cerca informazioni su Regina Mainetti, la donna che ha adottato Leonardo, e su tutta la sua famiglia. Scopre così che Regina ha un rapporto simbiotico con il bambino che, dopo il rapimento di Achille Ferro, ha subito un forte choc. Inoltre, indagando sugli altri componenti della famiglia, scopre che il marito di Regina nonchè padre adottivo di Leonardo ha una relazione clandestina con la domestica Santina e che nasconde in casa una pistola poiché lavora su terreni confiscati alla mafia e che ha ricevuto delle minacce.

ROSY ABATE, TERZA PUNTATA: ATTENTATO CONTRO ROSY E LEONARDO

Per sfuggire alla cattura da parte di Bonaccorso, Rosy fredda un criminale e, dopo aver colpito Luca, scappa. Nel frattempo, dopo aver cominciato a lavorare come tata di Leonardo, sprona il bambino a reagire contro le prese in giro dei compagni. Leonardo finisce così dal preside: Rosy va a prenderlo e i due trascorrono insieme un bel pomeriggio. Madre e figlio legano sempre di più scatenando la gelosia di Regina mentre Bonaccorso riesce a risalire a Leonardo e alla sua famiglia. Per staccare la spina dalla routinè quotidiana, la famiglia Mainetti si concede una gita al mare. Rosy va con loro, ma quando tornano, sia la Abate che Leonardo vengono colpiti da una serie di proiettili sparati a raffica da Sciarra. Sia Rosy che Leonardo si salvano, ma sul posto arriva Bonaccorso che, tuttavia, decide di proteggerla e non far saltare la sua copertura.



© RIPRODUZIONE RISERVATA