Stasera in tv Rai/ Oggi programmi: Vite in fuga su Rai 1 (30 novembre)

Stasera in tv torna sulla Rai la serie tv Vite in fuga con protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè. La serie torna con una nuova puntata a partire dalle ore 21.20 con le anticipazioni che ci parlano di una lettera anonima inviata ai Caruana che potrebbe destare nuovamente molti problemi. Su Rai 2 invece è il momento del grande cinema internazionale con la messa in onda dalle 21.20 di Boston Caccia all’uomo. Nel cast del film americano troviamo Mark Wahlberg, Kevin Bacon e John Goodman. Su Rai 3 invece torna Sigfrido Ranucci con il suo Report. La puntata di stasera, in onda dalle 21.20, si chiamerà Allacciate le cinture e parlerà della decisione del Premier Giuseppe Conte di stanziare 3 miliardi di euro per salvare Alitalia un’azienda ormai in crisi da moltissimo tempo.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

Cosa ci offrono le altre reti Rai stasera in tv? Le alternative sono davvero molte a partire da Rai 4 che ci offre una replica di una serie che il pubblico di tutto il mondo ha amato, Trono di Spade Games of Thrones. Andrà in onda dalle 21.20 il sesto episodio dell’ottava stagione. Su Rai Movie invece è sempre tempo di grande cinema, dalle 21.10 va in onda il film drammatico Vento di passione con nel cast Brad Pitt, Anthony Hopkins e Aidan Quinn tra i protagonisti. Su Rai Movie invece ci sarà spazio per il cinema romantico con la messa in onda dalle 21.20 del film La mostra perfetta. I più giovani invece dalle 21.05 su Rai Gulp potranno seguire un altro episodio di Compagni di scuola con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti all’epoca giovanissimi.



