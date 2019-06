Stasera in tv, Rai/ Programmi 27 giugno: Don Matteo 11 e guida canali minori

Stasera in tv la Rai ci propone diversi appuntamenti da non perdere e tra i quali scegliere per oggi, 27 giugno 2019. Su Rai 1 tornano le avventure di Don Matteo con l’episodio 5 della stagione numero 11, dal titolo La vera ricchezza. La serie con Terence Hill protagonista riscuote sempre grande successo anche quando vanno in onda le repliche. Invece su Rai 2 sarà il momento delle semifinali dell’Europeo Under 21 con Spagna Francia, una gara che aumenta i rimpianti dell’Italia eliminata per la classifica avulsa e in grado di battere le Furie Rosse nel girone di competenza. Passando a Rai 3 ci sarà anche una proposta di cinema con la commedia del 2005 In her Shoes – Se fossi lei. Nel cast troviamo protagonista la splendida Cameron Diaz al fianco di Toni Collette, Shirley MacLaine, Anson Mount e Richard Burgi.

Stasera in TV Rai, programmi e film di oggi 27 giugno

Anche sui canali minori targati Rai ci saranno diversi programmi molto interessanti da seguire. Su Rai 4 sarà il momento della serie Marvel’s Runaways con l’episodio 7 della prima stagione. Il cinema la farà da padrone ovviamente su Rai Movie che ci propone il film del 2011 The Double con protagonista Richard Gere. Nel cast troveremo altri artisti di ottimo livello quali Martin Sheen Odette, Annable, Stana Katic e molti altri ancora. Altra serie tv andrà in onda su Rai Premium dove sarà il momento di Medium con l’episodio numero 7 della prima stagione dal titolo “Salto nel vuoto”. Per i grandi appassionati di musica invece appuntamento da non perdere alle 21.15 su Rai 5 dove verrà trasmesso il concerto “Il sogno del podio”.

