Diretta Spagna Francia Under 21/ Streaming video e tv Rai: iberici favoriti (Europei)

Spagna Francia Under 21, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, si gioca questa sera giovedì 27 giugno alle ore 21.00. Sarà una sfida valevole come semifinale dell’Europeo Under 21 2019: una classica di categoria tra due formazioni che, pur soffrendo, si sono guadagnate un posto tra le prime quattro della competizione. Forse non pensava di farcela la Spagna, che dopo la sconfitta all’esordio, 3-1 contro l’Italia, ha sfruttato però il passo falso degli azzurrini contro la Polonia, poi sconfitta in goleada 5-0 dagli iberici: tanto è bastato per il primo posto e per beffare l’Italia. La Francia è approdata in semifinale planando grazie allo 0-0 scritto contro la Romania, ma la vittoria chiave è stata quella in rimonta sull’Inghilterra che all’89’ conduceva ancora 1-0.

Segnaliamo che la partita Spagna Francia Under 21 sarà visibile in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre sul canale numero 2 ovvero Rai 2. Ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito RaiPlay. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Spagna Francia Under 21 in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, giovedì 27 giugno alle ore 21.00. Spagna schierata presumibilmente con questo undici titolare col 4-2-3-1: Sivera; Aguirregabiria, Nunez, Mere, Caricol; Roca, Ruiz; Ceballos, Olmo, Fornals; Oyarzabal. Francia che risponderà con un 4-4-1-1: Bernardoni; Dagba, Konate, Upamecano, Sarr; Thuram, Reine-Adelaide, Tousart, Ikone; Ntcham; Dembele.

Spagna favorita per la vittoria contro la Francia. Quota per il segno 1 fissata a 2.60 da Bet365, quota per il segno X offerta a 3.25 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 2.80 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.80 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.00 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



