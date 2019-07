Stasera in TV Mediaset/ Programmi oggi 12 luglio: La sai l’ultima? e Chicago Med

Quali sono le proposte televisive di oggi, venerdì 12 luglio 2019? Scopriamo cosa andrà in onda stasera in TV sulle reti Mediaset. Partiamo da Canale 5 dove, a partire dalle 21.30 verrà trasmessa la quarta puntata di “La sai l’ultima?”. Risate assicurate grazie alla squadra capitanata da Ezio Greggio: i tre capitani Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla sono pronti a schierare il loro “jolly” – Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show – per aggiudicarsi la vittoria. Ospiti della serata: Beppe Fiorello, Pippo Franco e il Divino Otelma. Su Italia 1 appuntamento con tre episodi della terza stagione di “Chicago Med”. Nel primo episodio, il quarto della stagione, dal titolo “Buoni o cattivi” Robin torna a lavorare in ospedale, ma teme di essere ancora malata, mentre Connor e Ava conducono insieme un intervento molto difficile. Nell’episodio “Non ti muovere” in ospedale arriva una ragazzina appena tornata dall’Australia che mostra chiari sintomi di paralisi. Dopo un po’ anche Will presenta gli stessi sintomi. Infine in “Legami stretti” Connor deve gestire Robin che ha dei gravi attacchi di cleptomania. In ospedale viene ricoverata una vecchia signora accompagnata dalla figlia Nancy.

Stasera in TV Mediaset, programmi oggi 12 luglio

Proseguiamo il prime time di oggi, venerdì 12 luglio, con la proposta di Rete 4 dove, a partire dalle 21.20, andrà in onda il film “Delitto Perfetto”. Il film del 1998 diretto da Andrew Davis è interpretato da Michael Douglas, Gwyneth Paltrow e Viggo Mortensen. È un remake moderno del film del 1954 di Alfred Hitchcock, “Il delitto perfetto”, ispirato all’opera “Dial M for Murder” di Frederick Knott. Serata pop-corn anche sul canale 20 con la messa in onda del film “Autobahn – Fuori controllo”, scritto e diretto da Eran Creevy, con protagonisti Nicholas Hoult, Felicity Jones, Ben Kingsley e Anthony Hopkins. Film anche su La5 con “La grande Gilly Hopkins”, tratto dall’omonimo libro per l’infanzia di Katherine Paterson del 1978. Nel cast: Kathy Bates, Glenn Close, Octavia Spencer e Julia Stiles. Su Iris spazio al film western del 1994 “Maverick”, con Mel Gibson e Jodie Foster, basato sull’omonima serie televisiva andata in onda tra il 1957 e il 1961. Infine Mediaset Extra propone la replica di “All togheter Now”, dalle 21.15 circa.

