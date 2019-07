STASERA IN TV, RAI/ Programmi oggi 16 luglio: The Resident, serie tv e film

Stasera in TV oggi, 16 luglio 2019: cosa andrà in onda in Rai? Partiamo con Rai 1 dove, a partire dalle 21.25 circa, andrà in onda un nuovo appuntamento con la serie “The resident”, con tre episodi. In “Fantasmi” viene ricoverata in ospedale la dottoressa Eileen Jacoby, una nota neurochirurga molto apprezzata da Conrad. La donna è affetta da una forma di depressione psicotica che la porta ad avere delle visioni. Nell’episodio “Tutta colpa delle infermiere” un incendio scoppia in sala operatoria durante un intervento del dottor Bell. Claire porta la questione della sicurezza in consiglio, ma il primario di chirurgia riesce ad attuare il suo piano facendola licenziare. Infine in “Brutti risvegli e rapaci” al Chastain viene assunto il geniale dottor Aj Austin, ottimo cardiochirurgo ma dal complesso carattere. Intanto Nic cerca di scoprire cosa nasconde la dottoressa Hunter. Dalle 21.20, su Rai 2 verranno mandati in onda due episodi della serie tedesca “Squadra Speciale Cobra 11”. In “Sopravvivenza” Semir e Paul sono sulle tracce di un pericoloso assassino. Anche una banda di rapinatori è sulle tracce del killer per risolvere una vendetta personale. In “Bollywood” durante un inseguimento Semir e Paul si schiantano sul set di un film di Bollywood.

Stasera in TV Rai, guida programmi di oggi 16 luglio 2019

Proseguiamo con la proposta della serata di Rai 3. La terza rete propone il film francese “Un tirchio quasi perfetto”, con Dany Boon. Francois Gautier è un violinista di talento estremamente avaro. Risparmiare denaro lo rende felice e pagare lo mette in ansia. Gautier dovrà mettere in discussione le sue abitudini quando si innamorerà di una violoncellista e quando scoprirà di avere una figlia. Film anche su Rai 4 che propone “Il nascondiglio del diavolo”, pellicola horror fantascientifica del 2005 diretta da Bruce Hunt. Infine su Rai Movie spazio alla commedia italiana con “Passione sinistra”, diretto da Marco Ponti. Il film è liberamente tratto dal romanzo di Chiara Gamberale “Una passione sinistra”, pubblicato nel 2008. Fanno parte del cast: Alessandro Preziosi, Valentina Lodovini, Eva Riccobono, Vinicio Marchioni e Geppi Cucciari. Nina – idealista, integralista e decisamente di sinistra – incontra Giulio, arrogante erede di una famiglia di industriali di destra. I due non potrebbero essere più diversi, ma il confine fra odio e amore si farà sempre più labile…

