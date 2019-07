Stasera in TV Rai/ Programmi oggi 24 luglio: SuperQuark e Chi l’ha visto?

Stasera in TV Rai, cosa andrà in onda oggi mercoledì 24 luglio 2019? Ecco i programmi della prima serata. Su Rai 1 andrà in onda il quarto appuntamento con “SuperQuark”, il programma di divulgazione condotto da Piero Angela. La puntata si aprirà con il documentario della BBC sui licaoni. Poi si parlerà di un elettrostimolatore per il cervello e di una start up che vuole replicare in Italia il successo delle serre idroponiche in Olanda. Infine Paolo Magliocco e Francesca Marcelli andranno Bellinzona per capire come nascono le reti che proteggono i fianchi delle montagne dalle frane. Su Rai 2 tornano le indagini di Sherlock Holmes e Joan Watson con la settima stagione di “Elementary”. Nel terzo episodio dal titolo “Il prezzo dell’ammissione” Sherlock riesce ad incontrare il Vicecapo dell’F.B.I. per chiedergli che il suo nome venga riabilitato negli Stati Uniti. Nel quarto “Semaforo rosso, semaforo verde” il capitano Gregson sì è risvegliato in ospedale e ha ricostruito gli avvenimenti della sera del suo ferimento.

Stasera in TV Rai, cosa andrà in onda oggi 24 luglio

Cosa verrà trasmesso sulle altre reti Rai? Su Rai 3 andrà in onda l’ultimo appuntamento con “Chi l’ha visto? Speciale 2019“. Anche questa sera verranno raccontate 8 storie, con gli ultimi aggiornamenti sui casi. Si parte con la storia di Brenda, sparita nella notte tra il 18 e il 19 luglio 2018 a Verona. Si continua con il mistero della morte della modella Imane Fadil, con la vicenda delle baby-gang di Manduria e di Roberto Tassi. Si torna a parlare di Alessio Vinci, lo studente Politecnico di Torino morto in un cantiere di Parigi, e del carabiniere Luca Catania. Le ultime due storie sono quelle dell’infermiere Nicola Colloca e della bambina di Srebrenica. Per quanto riguarda i canali minori, segnaliamo su Rai 4 la pellicola dal titolo “Lupin III – Il film”. Il film del 2014 diretto da Ryūhei Kitamura è ispirato alla celebre serie manga ideata da Monkey Punch nel 1967. Lupin, Jigen, Goemon e Fujiko devono rubare il “Cuore cremisi di Cleopatra”, un gioiello di inestimabile valore custodito in una gigantesca cassaforte. Ma l’immancabile ispettore Zenigata è pronto a ostacolare i loro piani. Infine su Rai Movie andrò in onda il film “La verità negata”, tratto dal libro “History on Trial: My Day in Court with a Holocaust Denier” di Deborah Lipstadt. Il film racconta la battaglia legale dell’autrice, interpretata da Rachel Weisz, contro David Irving che la accusò di diffamazione quando lei lo definì un negazionista dell’Olocausto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA