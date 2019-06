Stasera in TV Rai/ Programmi oggi 26 giugno: Superquark, film e repliche altri canali

Cosa andrà in onda sulle altre reti Rai? Ecco la guida alla programmazione. Dalle 21.20 circa, verrà trasmesso su Rai4 “Ossessione omicida”, pellicola thriller del 2014 per la regia di Sam Miller. Nel cast: Taraji P. Henson, Henry Simmons, Kate del Castillo, Idris Elba e Leslie Bibb. Ecco la trama: Terri, casalinga con due figli, rimane a casa da sola perché il marito si reca fuori città per il compleanno del padre. Una sera la donna, riceve l’insolita visita di Colin, dopo un problema all’auito, chiedendole di usare il suo telefono. Nonostante la sua diffidenza, decide di aiutarlo ma la sua, sarà la mossa più sbagliata che avrebbe mai potuto compiere. Su Rai5 dalle 21.15 circa, andrà in onda “Ll’Arte D’ ‘O Sole”. Spazio per Rai Movie co il film del 2016 dal titolo “In nome di mia figlia”, per la regia di Vincent Garenq con Daniel Auteuil, Sebastian Koch e Marie-Josée Croze. In ultimo su Rai Premium, dalle 21.20 circa, spazio per la puntata di replica di “Stasera tutto è possibile”, lo show condotto da Amadeus in onda (nella normale programmazione) sulla seconda rete di Casa Rai. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Stasera in TV Rai: Superquark e “Un’estate” in Provenza

Stasera in TV, Rai: quali saranno i programmi che andranno in onda oggi, mercoledì 26 giugno 2019? Andiamo a scoprire tutte le proposte della prima serata, attraverso la nostra dettagliata guida. Partiamo da Rai1. Sulla rete ammiraglia, tutti pronti per il nuovo appuntamento con Superquark, il programma di approfondimento dedicato alla scienza, la natura e la tecnologia. Aprirà la puntata d’esordio della nuova stagione, con la nuova serie Dinasty della BBC, girata in luoghi eccezionali di tutto il mondo, mostrando la vita intima e le difficoltà di alcuni tra gli animali più amati e rinomati. Si vedrà con quanta incredibile decisione gli scimpanzé, i pinguini, i leoni, i licaoni e le tigri difendano la loro stirpe da chi vuole compromettere la loro leadership e da un ambiente spesso brutale. A partire dalle 21.20, su Rai2 avrete modo di vedere il film dal titolo “Un’estate in Provenza”, pellicola del 2014 diretta da Rose Bosch con Jean Reno, Anna Galiena, Chloé Jouannet, Hugo Dessioux, Charlotte de Turckheim e Aure Atika. Ecco la trama: dopo il divorzio dei genitori, i tre fratelli Lea, Adrien e il piccolo non udente Theò, vengono mandati in Provenza dal nonno per una vacanza.

Stasera in TV Rai: ecco i programmi di oggi, mercoledì 26 giugno

Stasera in TV Rai, cosa andrà in onda sulle altre reti? Proseguiamo la nostra guida dei programmi di oggi, mercoledì 26 giugno, con il palinsesto di Rai3. Federica Sciarelli torna puntale come non mai, a partire dalle 21.20 circa con il nuovo appuntamento di “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alla cronaca nera che stasera si occuperà della morte di Marco Vannini. Il caso è ancora irrisolto e restano dubbi ma soprattutto un interrogativo cruciale: è stato il padre Antonio Ciontoli o è stato il figlio Federico a sparare il colpo che ha provocato la morte del giovane? Lungo interrogatorio del maresciallo Izzo, e, per tre ore, anche della fidanzata di Federico, Viola. Durante il programma Marina, la mamma di Marco affermerà di trovarli tutti colpevoli. Nel corso del nuovo appuntamento, anche il caso di Luciana Fantato, la moglie di Pierino: è stato trovato un corpo. E’ lei? Continua anche l’inchiesta sulle truffe romantiche.



© RIPRODUZIONE RISERVATA