STASERA IN TV, MEDIASET/ Programmi 25 giugno: replica Rosy Abate e Temptation Island

Cosa guardare in tv oggi, martedì 25 giugno? Non avete programmato nulla per la serata e vi aspetta un momento di relax sul divano con il telecomando della tv in mano? Se non avete voglia di fare zapping all’ultimo istante, siete giunti nel posto giusto per scoprire le proposte televisive di Mediaset per quest’ultimo martedì di giugno. Esattamente come la Rai che propone una vasta scelta, anche Mediaset ha un palinsesto in grado di accontentare tutti i gusti. Per gli amanti della fiction italiana, in prima seratacanale 5, propone la replica della prima stagione di Rosy Abate, la serie spin off di Squadra Antimafia, totalmente dedicata al personaggio interpretato da Giulia Michelini. Transformers – la vendetta del caduto è il film che propone Italia 1 mentre Rete 4 trasmette una puntata del programma di Roberto Giacobbo, Freedom oltre il confine.

Chi non è riuscito a seguire la prima puntata di Temptation Island 2019 può rifarsi questa sera. Su La5, infatti, va in onda la replica del primo appuntamento con la nuova edizione del programma dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e che ha ottenuto un grandissimo successo. Il film thriller “Il luogo delle ombre” è la proposta del canale 20 di Mediaset mentre su Iris, per il genere western, va in onda il fim “Una pistola per Ringo” con Giuliano Gemma Montgomery Wood, Fernando Sancho, Nieves Navarro, George Martin. Serata all’insegna del divertimento per il pubblico di Italia 2 che propone il film “Scuola di ladri” con Paolo Villaggio, Massimo Boldi, Antonio Barros, Enrico Maria Salerno, Barbara Scoppa e Lino Banfi mentre Mediaset Extra regala al proprio pubblico la replica del talent show “Tu sì que vales” con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari nelle vesti di giudici. I più piccoli, infine, potranno seguire la serie Harley in mezzo su Boing.

