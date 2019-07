Stasera in TV Rai/ Programmi oggi 26 luglio: “La grande storia” e tanto cinema

Cosa andrà in onda stasera in TV sulla Rai? Ecco la guida dei programmi di oggi, venerdì 26 luglio 2019

Partiamo da Rai 1 che propone in prima visione assoluta il film indiano “Quando parla il cuore” (titolo originale: “English Vinglish”), diretto da Gauri Shinde e interpretato da Sridevi. Shashi è una casalinga, trascurata dal marito e derisa dai figli perché non sa parlare bene inglese. La donna va New York per aiutare sua sorella a organizzare il matrimonio di sua nipote. Qui si accorge di non riuscire a comunicare con il mondo esterno. Senza dire niente a nessuno, Shashi si iscrive a un corso di lingua inglese che l’aiuterà a guadagnare fiducia in se stessa e il rispetto degli altri. Serata thriller su Rai 2 con il film “Quando l’amore si spezza”, diretto da Jon Casser e interpretato da Morris Chestnut e Regina Hall. John e Laura Taylor vogliono disperatamente un bambino. Dopo aver esaurito tutte le altre opzioni, assumono Anna, apparentemente perfetta per far loro da madre surrogata. Ma la giovane donna si infatua del futuro padre e si inserisce nel ménage della coppia distruggendolo.

Stasera in TV Rai, le proposte del prime time di oggi 26 luglio

Proseguiamo con le proposte della serata Rai. Cosa verrà trasmesso su Rai 3? A partire dalle 21.15 circa, andrà in onda un nuovo appuntamento con “La Grande Storia”, che affronterà il processo di Norimberga. Il processo criminale si apre nel 1945 e mette alla sbarra 21 gerarchi nazisti. Negli anni successivi, a Norimberga si terranno altri 12 processi, ma molti riusciranno a sfuggire alla giustizia. Nel 1961 in Israele viene processato Adolf Eichmann, lo specialista delle deportazioni. Invece Erich Priebke, il boia delle Fosse Ardeatine, è stato catturato in Argentina solo nel 1994. Su Rai 4 vanno in onda due episodi della serie “24: Live Another Day”, il settimo “Giorno 9: dalle 17:00 alle 18:00” e l’ottavo “Giorno 9: dalle 18:00 alle 19:00”. Infine su Rai Movie va in onda la commedia romantica “Qualcosa di speciale”, con Jennifer Aniston e Aaron Eckhart. Burke, vedovo e autore di un fortunato manuale per gestire il lutto, si innamora di Eloise e scopre di non aver del tutto elaborato la propria perdita.

