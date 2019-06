Stasera in TV, RAI/ Programmi oggi 30 giugno: “Ricatto d’amore” e “Storie maledette”

Cosa andrà in onda stasera in TV? Iniziamo con le proposte della Rai di oggi, domenica 30 giugno 2019. Sulla rete ammiraglia, verrà trasmesso il film dal titolo “Ricatto d’amore”, a partire dalle 21.25 circa. La pellicola del 2009 diretta da Anne Fletcher, possiede un ricco cast composto da Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Malin Akerman, Craig T. Nelson, Mary Steenburgen, Denis O’Hare, Betty White, Oscar Nuñez, Aasif Mandvi e Niecy Nash. Ecco la trama: Margaret è una rinomata dirigente, tutto sembra andare per il meglio nella sua carriera quando si scopre che essendo di nazionalità canadese avrebbe dovuto eseguire delle pratiche per rimanere negli Stati Uniti. Per non essere deportata in Canada Margaret impone al bistrattato assistente che lui la sposi. Chiaramente – come volevasi dimostrare – i due finiscono con l’innamorarsi l’uno dell’altra. A seguire, scopriamo le altre proposte televisive del prime time.

Stasera in TV, programmi oggi 30 giugno

Su Rai2, a partire dalle 20.35, andrà in onda Calcio – Europei Under 21 – Spagna Vs Germania. Sulla terza rete di Casa Rai invece, dalle 21.15 circa, Franca Leosini condurrà “Storie Maledette – Quel colpo che arriva al cuore”. La celebre giornalista intervisterà Antonio Ciontoli, dopo la terribile vicenda dedicata a Marco Vannini. Il 20enne è morto a Ladispoli una notte di maggio del 2015. A spegnergli il futuro, un colpo di pistola. Con disattenzione, la impugnava Antonio Ciontoli, sottufficiale di Marina distaccato ai Servizi Segreti, padre di Martina, la bionda fidanzata del giovane. Spazio poi per Rai4, con la pellicola dal titolo “The Wave”, a partire dalle 21.19. Proseguiamo su RaiMovie dove andrà in onda il film “Vizio di famiglia”, a partire dalle 21.10 circa. Su Rai5, dalle 21.15 verrà trasmesso il documentario “Wild Filippine”. Tempo di repliche su Rai Premium con “Made in Sud” dalle 21.20. Mentre su Rai Sport, verrà trasmesso dalle 21.20 circa, il Ciclismo – Campionato Italiano Strada Under 23.

