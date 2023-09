Stasera Italia – Weekend, Augusto Minzolini non voleva Safiria Leccese?/ Il retroscena

Stasera Italia – Weekend: Augusto Minzolini non “gradisce” Safiria Leccese

La scorsa estate è stata dominata dal punto di vista mediatico dalle novità che avrebbero arricchito la nuova stagione televisiva, soprattutto sponda Mediaset. In effetti, oggi che il sipario è finalmente aperto, è possibile osservare i tanti volti nuovi scelti come personalità di punta per l’azienda, al netto di nuovi format e programmi che arricchiscono il palinsesto del piccolo schermo. Qualcosa però sembra non funzionare come previsto per la gestione di Stasera Italia – Weekend.

A svelare un retroscena non proprio positivo sulla nuova stagione di Stasera Italia – Weekend è il settimanale Oggi. Pare infatti – secondo quanto riportato – che Augusto Minzolini non abbia particolarmente apprezzato la scelta dei vertici Mediaset di posizionare al suo fianco Safiria Leccese. La conduttrice e giornalista televisiva sarebbe quasi “di troppo” rispetto alle richieste o necessità dell’ex direttore del TG1.

Augusto Minzolini e Safiria Leccese a Stasera Italia – Weekend: il retroscena sulla scelta della giornalista

Come spiega il settimanale Oggi, pare che Augusto Minzolini avrebbe voluto portare avanti la programmazione di Stasera Italia – Weekend in solitaria. La presenza al suo fianco di Safiria Leccese sarebbe dunque ingombrante, nonostante la caratura professionale e l’estrema competenza della donna. Tra l’altro, la scelta di quest’ultima come spalla dell’ex direttore del Tg1 sarebbe arrivata solo in occasione delle ultime valutazioni.

Sempre il settimanale spiega infatti come la decisione di puntare su Safiria Leccese a Stasera Italia – Weekend, come spalla di Augusto Minzolini, sia giunta dopo un toto-nomi durato diverse settimane. In lizza per il ruolo c’erano infatti anche altri volti giornalistici di assoluto valore: Alessandra Viero e Sabrina Scampini. Il magazine spiega dunque come la scelta dei vertici Mediaset di puntare su Safiria Leccese sia maturata principalmente per la grande stima guadagnata negli anni sia per professionalità che per esperienza nel settore.

