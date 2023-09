Anna Falchi e Flora Canto, aria tesa a I Fatti Vostri?/ L’indiscrezione sul rapporto dietro le quinte

I Fatti Vostri, la nuova stagione parte con le novità Flora Canto e Giancarlo Magalli

La nuova stagione televisiva è iniziata all’insegna delle novità; tanto sui palinsesti Mediaset quanto in Rai sono tanti i cambiamenti che stanno facendo discutere gli appassionati, sia in positivo che in negativo. Come racconta il settimanale Oggi, una circostanza “particolare” riguarda una nuova coppia tutta al femminile che sta vivendo da protagonista la nuova annata del piccolo schermo. Si tratta di Anna Falchi e Flora Canto, entrambe scelte come volti di punta de I Fatti Vostri.

Come racconta il settimanale, la nuova stagione de I Fatti Vostri – curata da Michele Guardì – vede alla conduzione Tiberio Timperi con la complicità di Anna Falchi. La vera novità è però riferita all’inserimento nel cast di Flora Canto. Inoltre, a percorso già avviato si è aggiunto anche lo storico conduttore Giancarlo Magalli. La sua rubrica settimanale risulta particolarmente apprezzata e non è da escludere una presenza ancora più corposa nel corso delle prossime settimane.

Tornando al ruolo di Anna Falchi e Flora Canto a I Fatti Vostri, il settimanale Oggi spiega quale sarebbe il tema del momento. Il magazine pone infatti l’accento sul rapporto tra le due, parlando di “flebile sintonia”. Entrambe dotate di grande verve, personalità e carisma, non sarebbero ancora riuscite a trovare la quadra della convivenza in un programma così importante e iconico. Ad avvalorare la tesi di un rapporto non proprio idilliaco tra le due donne sarebbe poi arrivato un ulteriore retroscena.

Come racconta il settimanale Oggi, dietro le quinte de I Fatti Vostri l’aria tra Anna Falchi e Flora Canto sarebbe ancora più tesa. Alcune voci arrivate al magazine raccontano di un particolare disappunto della prima rispetto all’ingresso nel cast della moglie di Enrico Brignano. Chiaramente, non è detto che tali rumor corrispondano alla realtà e magari con il passare delle settimane e con lo scorrere delle puntate potrebbe crescere la stima e la sintonia tra le due smentendo categoricamente le indiscrezioni su presunti dissidi.

