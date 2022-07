Stash, che succede con Giulia prima del parto?/ Lei gli scrive…

Amici, Stash Fiordispino compie gli anni

Può dirsi uno degli artisti pop più amati nel panorama della musica made in Italy nonché leader di una band di successo, che ha mosso i primi passi nell’industria musicale prendendo parte ad Amici di Maria De Filippi, e in queste ore Stash Fiordispino torna al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? Questo giovedì 7 luglio 2022 ricorre il compleanno del leader 34enne dei The Kolors e per l’occasione festiva Giulia Belmonte, attuale amore del cantautore campano, ha voluto riservare in esclusiva assoluta una dedica social all’amato, Stash Fiordispino.

THE KOLORS E STASH/ "Finalmente torniamo sul palco dopo due anni di Medioevo"

Reduci dalla nascita della primogenita Grace, Stash Fiordispino e Giulia Belmonte attendono la loro secondogenita, tant’è vero che la giornalista tv ha reso noto a mezzo Instagram di aver avviato la preparazione della valigia da futura mamma bis, che le occorrerà per il ricovero in ospedale previsto per il secondo parto tanto atteso, che darà alla luce la seconda figlia femmina per i due giovani genitori. Nell’attesa del secondo parto, intanto, Giulia Belmonte ha voluto destinare all’amato Stash Fiordispino delle romantiche righe pregne d’amore, condividendole online con il popolo della rete. Parole che stanno letteralmente circumnavigando il web e incantando molti internauti, tanto che la pagina Instagram di Verissimo ora condivide la dedica social di Giulia per Stash sul suo profilo Instagram.

Giulia Belmonte e Stash Fiordispino presto genitori bis/ "Ti aspettiamo con Grace..."

La dedica di Giulia Belmonte per Stash Fiordispino

“A te che mi hai stravolto la vita -esordisce la dolce Giulia nel messaggio di auguri destinato al leader dei The Kolors, che in questi giorni tra gli altri live hanno preso parte allo Yoga Radio Bruno Estate show, a cui ha preso parte tra gli altri anche l’altro ex Amici, LDA-, che mi hai fatto conoscere l’amore e che mi rendi ogni giorno la donna più felice e fortunata del mondo. Buon compleanno amore mio!”.

Nel post condiviso da Verissimo, che fa ora incetta di like e messaggi di auguri del web per il cantante dei The Kolors, figurano due immagini: una immortala un tenero bacio tra i futuri genitori bis e l’altra invece immortala Stash insieme alla primogenita Grace, in una sana passeggiata al mare.

Giulia Belmonte, fidanzata dei Stash/ "La mia famiglia? Il mio posto sicuro"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA