Stash dei The Koloros ha sposato Giulia Belmonte? Mara Venier accende il gossip/ “Porta i fiori a tua moglie”

Stash dei The Kolors ha sposato in segreto Giulia Belmonte? Mara Venier accende il gossip

Dopo l’ospitata dei The Koloros a Domenica In sta montando un clamoroso gossip: Antonio Fiordispino, Stash, ha sposato in segreto la fidanzata Giulia Belmonte? Ad alimentare le voci è stata una frase pronunciata da Mara Venier mentre salutava il gruppo consegnando dei fiori a Stash ha esclamato: “Antonio vorrei che questi li portassi a tua moglie Giulia” In realtà però i due non sono sposati dunque delle due l’una o Mara Venier ha commesso una gaffe oppure ha rivelato che i due di recente hanno celebrato un matrimonio segreto.

Chi è Giulia Belmonte la fidanzata di Stash, Antonio Fiordispino dei The Kolors? È una giornalista televisiva di 30 anni, classe 1995 e originaria di Atri, in Abruzzo. I due stanno insieme da tre anni ed hanno due splendide bambine Grace ed Imagine. Non è ancora noto come la 28enne e il cantante 34enne si siano conosciuti, mentre una curiosità su Giulia Belmonte riguarda il fatto che non è nuova al mondo della musica, in pazzato è stata una delle protagoniste del video del tormentone estivo di Benji e Fede, Dove e Quando.

The Koloros, gaffe di Mara Venier a Domenica In: Stash e Giulia Belmonte si sono sposati?

La puntata di ieri di Domenica In è stato un lungo Speciale in cui Mara Venier ha ospitato quasi tutti i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 compresa anche la vincitrice Angelina Mango. Sono intervenuti anche i The Kolors che si sono esibiti con la loro Un ragazzo e una ragazza, hanno parlato della loro esperienza sanremese ed al momento dei saluti Mara Venier ha acceso il gossip parlando di ‘moglie’ riferendosi a Giulia Belmonte, fidanzata di Stash Antonio Fiordispino. Gaffe o rivelazione?

Un altro dettaglio che può far suppore che Stash e Giulia si sono sposati è che nella serata finale del Festival di Sanremo 2024, Stash dei The Kolors ha dedicato la canzone alla sua famiglia ma in quel caso non ha definito la compagna nè moglie, nè fidanzata ma semplicemente amore: “Voglio dedicare questo festival alla mia famiglia, a Giulia che è qui in sala, amore ti amo, ed alle due piccole che sono a casa Grace e Imagine.”











