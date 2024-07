Stash e I The Kolors: “In passato vissute delle difficoltà”/ “Dire no ai miei figli Grace e Imagine è dura”

Stash e la rivelazione sulle difficoltà de i The Kolors

Questa sera nella puntata di lunedì 15 luglio di Battiti Live è in arrivo un mini concerto dei The Kolors, pronti a far scatenare il palco pugliese nel programma di Ilary Blasi e Alvin, sicuramente dietro la band ci saranno anche le famiglie e il capobanda Stash, al secolo Antonio Fiordispino, che ha sempre speso parole molto speciali per i figli, le femminucce Grace e Imagine, motivi di orgoglio del leader di una delle formazioni italiane più amate degli ultimi anni. Nel corso di una intervista concessa al messaggero l’artista ha raccontato come le cose siano cambiate in positivo nell’ultimo anno per il gruppo: “Italodisco ha segnato un nuovo inizio nel nostro percorso: c’è un prima e un dopo quella canzone“.

Archiviate le difficoltà i The Kolors hanno saputo dare una sterzata alla loro carriera inanellando un successo dietro l’altro: “Non ci siamo mai sentiti morti, artisticamente parlando, però qualche difficoltà l’abbiamo incontrata, siamo ripartiti da zero dopo tante delusioni e momenti di sconforto. Basti pensare che quando nel 2019 pubblicammo Pensare male, in duetto con Elodie, eravamo gli unici a credere in quel pezzo, non ci scommettevano neppure i discografici di allora“.

Stash e l’amore per i figli: “Difficile rifiutare davanti a loro”

Non potevano mancare le parole d’amore del frontman de I The Kolors Stash per gli amati figli Grace e Imagine, che hanno completamento stravolto la sua esistenza con amore e affetto incondizionato, quello che si riversa nei confronti del papà. In una intervista rilasciata a Verissimo il cantante ha raccontato alcune curiosità riguardo al rapporto con le piccole di casa, nate dall’amore con Giulia Belmonte: “Quando gioco con loro divento anche io un bimbo e dire no a loro è davvero dura, vorrei sempre dire si ma i no aiutano a sviluppare il talento, se i nostri genitori ci avessero detto subito sì perché avremmo dovuto sviluppare un talento in qualcosa”.

Stash in diverse occasioni ha dedicato pensieri speciali ai figli, in ricorrenze come compleanni e vari festeggiamenti, l’artista ha voluto condividere la felicità dell’essere papà con tutti i suoi follower, la seconda famiglia del cantante lanciato al successo da Amici di Maria De Filippi.











