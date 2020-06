Stash dei The Kolors, dedica alla fidanzata Giulia Belmonte/ Foto: “Niente di più”

Pubblicità

“Guardiamo avanti…”. È questo il monito di Stash, il frontman dei The Kolors, che sta vivendo una fase tutta nuova ed emozionante della sua vita. Il cantante sta infatti per diventare papà per la prima volta e lo ha annunciato in diretta ad Amici Speciali, nel corso dell’ultima puntata. La fidanzata è la bellissima Giulia Belmonte, giornalista che ha però tenuto nascosta la relazione col cantante fino alla sera dell’annuncio della gravidanza. Dei due, infatti, non si sapeva nulla, ha anzi sorpreso sapere che non solo Stash fosse fidanzato ma stesse addirittura per diventare papà. E se fino a quel giorno ha dunque “nascosto” questa relazione, oggi il cantante e futuro papà la rende pubblica, postando anche sui social foto con la sua dolce metà.

Pubblicità

Stash e Giulia Belmonte innamoratissimi: la dedica

Stash e Giulia Belmonte si abbracciano stretto nell’ultima foto postata su Instagram dal cantante. “Niente di più”, scrive il frontman dei The Kolors accanto allo scatto, perché tutto ciò che c’è di più importante è proprio tra le sue braccia. E solo pochi giorni fa dava il benvenuto a questa nuova vita che sta prendendo forma, scrivendo: “Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!” Un dono arrivato in modo inaspettato perché la vita “da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto.” E ora questo dono Stash vuole goderselo ogni istante al fianco della sua Giulia.

Visualizza questo post su Instagram Niente di più. Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors_stash) in data: 10 Giu 2020 alle ore 4:56 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA