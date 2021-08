Stash e The Kolors al Battiti Live/ Dopo Cabriolet Panorama grande attesa per il nuovo disco

I The Kolors sono pronti a tornare in scena salendo sul palco di Battiti Live, in occasione dell’attesa serata di oggi, 10 agosto. Durante una delle puntate precedenti, la conduttrice Elisabetta Gregoraci ha chiesto a Stash se ci sarebbe stato un nuovo album in cantiere. Il cantante ha risposto in maniera affermativa, ma non sa ancora quando il lavoro discografico vedrà la luce. Nel frattempo, il gruppo potrebbe presentare il suo singolo e cimentarsi in un medley delle canzoni più famose, da Everytime a Pensare male. La passione per la musica anni ’80 è una delle massime prerogative di una delle proposte più interessanti della musica italiana recente. La stagione estiva in corso sta vedendo tra i molteplici personaggi di spicco anche la pop band dei The Kolors. Stash e compagni non hanno fatto mancare il loro singolo estivo, Cabriolet Panorama, che è tra i più ascoltati degli ultimi mesi.

Stash e i The Kolors non hanno alcuna intenzione di fermarsi e vogliono mantenersi sulla cresta dell’onda anche durante la seconda parte della stagione estiva. È infatti uscito un nuovo pezzo, intitolato Solero e realizzato in collaborazione con Lorenzo Fragola. Anche in questo caso, le sonorità vagamente retrò si notano fin dalle prime note. Insieme ai The Kolors e a Fragola, vanno segnalate la produzione di Zef e la presenza di autori del calibro di Federica Abbate e Stefano Tognini. Il videoclip ufficiale è stato prodotto da Borotalco TV e diretto da Fabrizio Conte. Le scene sono state girate nella suggestiva Villa Clerici a Milano e immergono in un’atmosfera estiva davvero esaltante.

Video della hit dei The Kolor “Cabriolet Panorama”

