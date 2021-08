THE KOLORS/ “La nostra visione di musica è basata sulla sincerità” (Battiti Live)

Sul palco di Battiti Live fanno il loro arrivo i The Kolors. Gregoraci chiede al gruppo se è in arrivo un nuovo album, il leader della band risponde: “Si, è in arrivo un nuovo album, non sappiamo ancora quando uscirà”. I The Kolors presentano un medley dei loro successi, si parte con “Pensare Male”. L’esibizione si chiude con “Cabriolet panorama”. Arriva una domanda del pubblico sulla musica degli anni 80′ e su come si siano appassionati a questo genere: “Noi l’abbiamo vissuta di riflesso perchè siamo nati verso la fine degli anni 80′. L’abbiamo vissuta di riflesso con i nostri padri musicisti, la nostra visione di musica è basata sulla sincerità”. Ricordiamo a tutti gli appassionati del gruppo che alla Spezia, in piazza Europa, domenica 15 agosto con ingresso gratuito, ci saranno proprio i The Kolors. Un evento organizzato da Lsct, in collaborazione con il Comune della Spezia. L’evento servirà a festeggiare i 50 anni di attività di Lsct alla Spezia. Per i The Kolors un ritorno nell’esibirsi dal vivo con ‘Cabriolet panorama tour’. Ricordiamo infine che si intitola Solero il nuovo singolo di Lorenzo Fragola, che lo vede collaborare proprio con i The Kolors. (agg. Anna Montesano)

Il Battiti Live, quest’anno, ha ospitato diversi talenti, alcuni emergenti e altri già affermati, come nel caso dei The Kolors, diventati famosi grazie alla partecipazione al talent show per eccellenza condotto da Maria De Filippi, Amici. La band, composta dal cantante Stash (Antonio Fiordispino), alla batteria e percussioni Alex Fiordispino e al sintetizzatore e alle percussioni Daniele Mona, tutti e tre nati nel 1989, nasce nel 2010. L’ultimo album della band risale al 2017, ma quest’anno ha visto la pubblicazione sia della raccolta di singoli “Singles”, che del singolo “Cabriolet Panama”, diventato subito dopo un brano di grande successo, presentato sul palco di Amici di Maria de Filippi. Quest’ultima, che ha sempre dimostrato grande fiducia nei confronti del cantante della band, Stash, ha deciso di affidargli il ruolo di giudice durante la fase del serale. Il gruppo, inoltre, si è unito a Lorenzo Fragola per il nuovo brano, “Solero“, il cui videoclip è uscito il 22 luglio. Sul fronte dei concerti, invece, possiamo finalmente affermare, come già annunciato da Stash stesso in una recente intervista, che si ricomincia con i live, bloccati l’anno scorso a causa della pandemia, ancora in corso.

Il 24 luglio è partito il Cabriolet Panorama Tour 2021, e alcune date sono già sold out. Il successo, per la band non si arresta, lo dimostra l’entusiasmo dei fans al concerto per il Premio Massimo Troisi, dove Stash si è scatenato e ottenuto il Premio Massimo Troisi per la partecipazione, a fine serata. Stash, quindi, ringrazia con queste parole: “Questa è la cosa più bella che poteva accadere. Per noi che siamo fan di Massimo, in un contesto del genere e in un momento storico del genere, questo premio è il regalo più grande che potessimo ricevere”.

Della vita privata della band si sa poco, Stash, fidanzato con Giulia Belmonte, ha da poco battezzato la loro piccola Grace, in maniera decisamente lussuosa e glamour, in una location da sogno nella Costiera Amalfitana. Della sua vita privata su Instagram, però, pubblica pochi scatti, ma quei pochi arrivano dritti al cuore dei fans. Daniele, invece, è molto riservato, di lui si conosce solo una passata relazione con Paola Marotta. Alex, infine, sul suo profilo su Instagram, oltre alle foto del gruppo e del backstage, pubblica le sue passioni: tatuaggi, viaggi; al momento non sembra sia fidanzato.

