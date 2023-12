Stash Fiordispino e Giulia Belmonte: la figlia Imagine si battezza/ Le reazioni, oltre la polemica

Stash Fiordispino e Giulia Velmonte celebrano Imagine

Nelle ore segnate dalle festività a cavallo tra il Santo Natale 2023 e il Capodanno 2024, Stash Fiordispino e Giulia Belmonte celebrano la primogenita Imagine. L’occasione é dedicata alla giornata in cui é previsto il battesimo della piccola, la figlia che il leader dell’ex band competitor ad Amici di Maria De Filippi (talent al centro di una polemica), The Kolors, ha avuto dall’amata influencer e giornalista Giulia Belmonte.

E la consacrazione del sacramento ricevuto in dono, con tanto di messa di rito, dalla piccola Imagine é intanto virale, tra le immagini finite nel web. Si tratta delle chicche che in esclusiva la madre della battezzata Imagine, Giulia Belmonte, condivide con fierezza in un video postato su Instagram. “Imagine, io ti battezzo, nel nome del padre, del figlio e dello Spirito Santo”, canta la Santa Messa celebrata nel video sul re dei social, tra le parole del prete che ha tenuto la consacrazione del sacramento. E nello stesso contenuto, Stash Fiordispino di The Kolors, band rivelazione dell’estate 2023 con il tormentone Italodisco, tiene in braccio l’amata figlia, prima che il prete la battezzi porgendole l’acqua Santa sul capo. Immagini pregne di particolari emozioni, che vedono Stash Fiordispino e Giulia Belmonte uniti da un amore familiare indissolubile, sul finire dell’anno 2023, prossimi allo scoccare della mezzanotte del via al nuovo anno 2024 segnato dal sacramento condiviso pubblicamente del battesimo di Imagine.

Il battesimo unisce il web, dopo la polemica

Questo, ben oltre la polemica web che coinvolgeva di recente la coppia vip, formata dall’ex Amici Stash Fiordispino e l’influencer Giulia Belmonte, per effetto della scelta del nome della loro bambina, che riprende il titolo di una canzone cult nella storia della musica di risonanza global. Si tratta di Imagine di John Lennon, una canzone di invito alla pace tra gli uomini e di denuncia di emarginazione, esclusione e guerra. C’é chi, tra gli utenti critici, ritiene che la scelta del nome sia una trovata per catalizzare l’attenzione mediatica, al mero fine di ottenere un tornaconto personale sfruttando anche la visibilità acquisita via social e l’annessa notizia del fiocco rosso della famiglia lanciata online.

E, intanto, tuttavia non manca il feedback dei fedeli supporters nel web che supportano la coppia di genitori vip, in un tripudio di interazioni social di auguri per il battesimo di Imagine. “Che emozione, bellissima famiglia, ragazzi…tanti auguri di cuore”, si legge tra i commenti social più aggreganti, rilasciati a margine del post dedicato alla piccola Imagine.











