STASH/ “Io papà? Ancora non ci credo, sono felice e grato alla vita” (Amici 20)

È Stash dei The Kolors uno dei giudici del serale di Amici di Maria De Filippi, il talent show in onda su Canale 5 che ha vinto nel 2015 e a cui in qualche modo deve il successo. Stash è stato già ospite di Amici in diverse occasioni, per questo i fan del programma lo conoscono bene e sono molto legati al suo personaggio. Oltretutto, per due edizioni – 18 e 19 – Stash ha vestito i panni di insegnante di canto, salvo poi rinunciare al suo incarico per dedicarsi ad altro. Quest’‘altro’ è nientemeno che la sua paternità: da poco, infatti, Stash è diventato padre di Grace, la bambina avuta dalla showgirl e giornalista abruzzese Giulia Belmonte, motivo per cui la giornata di ieri è stata particolarmente importante per lui e i suoi affetti più cari. “Io e Grace siamo davvero fortunate…”, ha scritto su Instagram Giulia per augurargli buona festa del papà. Segue un elenco di cose per le quali gli è grata: “L’amore di ogni giorno, le canzoni di notte con gli occhi chiusi e gli abbracci quelli dove vorrei restare per sempre”. Infine, sul rapporto tra padre e figlia: “Quando ti vede le si riempiono gli occhi di gioia e ridono solo per te. Non potevo desiderare altro dalla vita!”.

Stash e The Kolors/ Fine anno con il botto tra la figlia Grace e il Grande Fratello Vip!

Stash e gli auguri per la festa del papà

Anche Stash ha voluto festeggiare questa ricorrenza pubblicando un accorato post su Instagram. La foto lo ritrae mentre dà un bacio alla piccola Grace, girata opportunamente di spalle per garantirne la privacy. Più sotto si legge: “Se un anno fa mi avessero detto che oggi mi avrebbero fatto gli auguri per la festa del papà – ammetto – non ci avrei creduto”. Prosegue Stash: “Sono grato alla vita per quello che mi sta facendo provare, capire e sentire. Saper riconoscere uno stato d’animo in maniera lucida non è sempre facile… spesso ci distraggono troppe cose se ci guardiamo dentro… spesso c’è troppo caos e finiamo per non riuscire a vedere nitidamente quello che siamo e proviamo davvero”. In questo periodo, comunque, Stash sta facendo parecchi viaggi dentro di sé. “… e se c’è una cosa che posso affermare con estrema certezza è che io sono felice! Non è semplice dirlo sinceramente… perché spesso ci limitiamo a guardarci dall’esterno, con gli occhi degli altri… Ma viverlo dentro è tutta un’altra cosa!”.

Stash e Giulia Belmonte/ "Grace? Il nome l'abbiamo scelto insieme" (Verissimo)

Stash: “La nascita di Grace un’emozione nuova”

Quando una nuova vita viene al mondo è sempre un’emozione, ma Stash sta vivendo questa esperienza con intensità particolare. Per lui e Giulia, infatti, si tratta della prima volta da genitori: “Fino ad oggi la cosa più bella è lei”, ha dichiarato il leader dei The Kolors in un’intervista a Verissimo. A dicembre, appena reduci dal parto avvenuto a inizio mese, i due ne parlavano così: “È un’emozione nuova, sarà una frase fatta ma è proprio vero: finché non lo provi non te ne rendi conto”.

LEGGI ANCHE:

Stash papà “crescendo di emozioni!”/ “Grace? Non mi aspettavo di provare tanto amore”

© RIPRODUZIONE RISERVATA