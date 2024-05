State of Play 2024, Sony Playstation mostra tutti i giochi in arrivo/ Da Silent Hill 2 a Monster Hunter

Come da programma è andato in onda durante la notte passata lo State of Play, lo show a firma Playstation Sony attraverso cui sono stati mostrati i giochi in arrivo su PS5 ma anche PC e PS VR2. In totale l’evento è durato circa 30 minuti con tante novità interessanti e alcune chicche.

Fra gli annunci principali troviamo senza dubbio God of War Ragnarok, l’ultimo capitolo del fortunato brand con protagonista Kratos, che per la prima volta sbarca su personal computer, incluso il DLC Valhalla (disponibile dal prossimo 19 settembre). Altro grande annuncio è stato quello riguardante Dynasty Warriors Origins, il nuovo capitolo della fortunata serie che torna alle origini con una formula più classica rispetto a quanto visto di recente.

STATE OF PLAY 2024, SONY PLAYSTATION: ALIEN ROUGE E MARVEL RIVALS

Novità, come detto sopra, anche per quanto riguarda il VR2, il visore in realtà aumentata esclusiva Sony Playstation. A riguardo è stato mostrato un nuovo gioco a firma Skydance, leggasi un’avventura firmata dagli autori di The Walking Dead: Saints & Sinners, una sorta di Skyrim come lo definiscono i colleghi di Multyplayer, dove magie, combattimenti e avversari giganteschi la fanno da padrone.

Il nome del videogioco è Skydance’s Behemoth, e arriverà entro la fine del 2024. Sempre per il VR2 occhio anche ad Alien Rogue: Incursion, gioco che, come facilmente intuibile dal titolo, riguarda l’amato universo del film alieno: si hanno ben poche informazioni a riguardo. Nel corso dello State of Play di ieri, Sony ha mostrato anche un nuovo videogioco sui supereroi, leggasi Marvel Rivals, attraverso cui potremo utilizzare i Villans, i cattivi, ognuno dotato di abilità uniche: interessante il gameplay cooperativo attraverso il quale si potranno unire le abilità proprie a quelle dei compagni. E’ previsto l’arrivo della beta il prossimo mese di luglio.

STATE OF PLAY 2024, SONY PLAYSTATION: SILENT HILL 2 MONSTER HUNTER WILD

Non poteva mancare il remake di Silent Hill 2, fra i giochi horror più apprezzati di tutti i tempi. Il gioco uscirà il prossimo autunno, precisamente il 24 ottobre, su PS5 e siamo certi che non deluderà le attese dei molteplici fan. Durante lo spettacolo Sony è stato mostrato per la prima volta dal vivo anche il nuovo Monster Hunter, che sembra essere dotato di un comparto narrativo più profondo, con un livello grafico mai visto prima.

Il design dei mostri è decisamente eccezionale, e anche l’interattività degli ambienti è qualcosa di mai visto prima. Monster Hunter Wild, così come si chiamerà il nuovo gioco, uscirà nel 2025. Una serata decisamente interessante quindi quella dell’evento Sony in cui sono stati mostrati tutti i giochi che usciranno nel futuro prossimo, un mix alquanto di qualità che soddisferà anche i possessori del VR2. Qui sotto il video completo dello State of Play del 30 maggio 2024.













