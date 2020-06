Stati generali Governo Conte/ Video e programma di oggi: Coldiretti, cinema, turismo

Si apre fin dal mattino presto il programma molto denso della quinta giornata di Stati generali sull’economia convocati dal Governo Conte a Villa Doria Pamphilj a Roma: dopo la giornata forse più “dura” dal punto di vista dei contrasti emersi dai tavoli di colloquio, la kermesse “Progettiamo il Rilancio” voluta dal Presidente del Consiglio oggi vede in audizione le sigle di agricoltura, food, cinema, turismo e pesca, 5 dei settori più colpiti dall’emergenza economica Covid-19. Dalla Coldiretti a Federturismo, passando per Impresa Pesca e Anica-cinema: dalle 9 del mattino fino alle 19 di questa sera, in vista poi dell’audizione del Premier Conte presso la Commissione d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni prevista per le ore 22 a Palazzo San Macuto. «Il piano di rilancio e’ stato molto apprezzato, siamo disponibili ad accettare idee, la settimana prossima vorremmo completare il piano. Il clima e’ proficuo» ha spiegato ieri nel punto stampa a fine giornata il Capo del Governo, provando a “spezzare” la polemica di giornata con il numero 1 di Confindustria Carlo Bonomi, ma lasciando intatte le distanze tra il mondo degli industriali e l’esecutivo giallorosso.

LO SCONTRO CONTE-BONOMI

«La cassa integrazione è stata anticipata in vasta misura dalle imprese e così sarà per ulteriori 4 settimane e ci sono stati gravi ritardi anche per le procedure annunciate a sostegno della liquidità» ha attaccato nel corso del tavolo agli Stati generali il Presidente appena nominato da Confindustria Carlo Bonomi, aggiungendo poi su Twitter «Le misure economiche italiane si sono rivelate più problematiche di quelle europee». Critiche sul tema del fisco («non possiamo operare restando in attesa per oltre 60 mesi in media della regolazione da parte dello Stato dei crediti #IVA alle #imprese, quando nei Paesi concorrenti europei avviene in meno di 6 mesi») ma anche richieste imponenti su fronte energia, «Chiedo immediato rispetto per la sentenza della Magistratura che impone restituzione di 3,4 miliardi di accise energia, impropriamente pagate dalle imprese e trattenute dallo Stato nonostante la sentenza della Corte di Cassazione che ne impone la restituzione».

Infine, Confindustria chiede un impegno generale per evitare la possibile dolorosa recessione e stana il Governo «questo può avvenire solo se non nascondiamo colpe ed errori commessi da tutti negli ultimi 25 anni. Ora si onorino i contratti-debiti verso le imprese». Nell’immediato del colloquio a Villa Pamphlj, il Presidente del Consiglio ha replicato «Qualcuno crede che questo governo abbia un pregiudizio nei confronti della libera iniziativa economica. Voglio precisarlo molto chiaramente: le misure che abbiamo elaborato e inserito nei nostri provvedimenti sono dedicate al sostegno delle imprese. Da parte di questo governo c’è una costante attenzione per il sostegno alle imprese. Per noi l’impresa è un pilastro della nostra società». Toni più “morbidi” nella conferenza stampa in serata dove viene annunciato che entro la prossima settimana potrebbe arrivare in Cdm il piano “Progettiamo il rilancio”, anticipo del più complesso Recovery Plan (arriverà in settembre). Per il Presidente del Consiglio il sostegno alle imprese è e deve rimanere «una priorità […] Nessun pregiudizio da parte del governo, possiamo avere diversità di opinioni e valutazioni, ci sta, ma qui non c’è nessun pregiudizio ideologico. Preservare l’impresa e metterle in condizione di poter affrontare vigorosamente e in modo resiliente uno shock come questo è una priorità del nostro Paese, altrimenti non andiamo da nessuna parte».

STATI GENERALI, IL PROGRAMMA DI OGGI

Venendo però all’attualità, la giornata di oggi si appresta ad essere non meno “complicata” per il Governo Conte visto i settori in arrivo agli Stati generali: cinema, stampa, turismo, food, agricoltura non hanno lesinato critiche alla gestione dell’esecutivo durante e post-lockdown e per questo arriveranno proposte e urgenti richieste di invertire la rotta per evitare la crisi totale da settembre in poi. Il programma di oggi si apre alle ore 9 con il tavolo preparato con Coldiretti, Confagricoltura, CIA – Confederazione Italiana Agricoltori, Copagri – Confederazione produttori agricoli, Alleanza delle Cooperative – Settore Agroalimentare, Filiera Italia, Federalimentare, Federdistribuzione – Food, Federdoc – Confederazione nazionale dei Consorzi volontari per la tutela delle denominazioni dei vini italiani, Coop, Conad – Consorzio Nazionale dettaglianti,

Alle ore 14 poi sarà il turno di Federturismo Confindustria (Associazione italiana Confindustria alberghi, Assobalneari, Federterme, ASTOI Tour operator), Confturismo, Confcommercio (Federalberghi, FIAVET Imprese viaggio e turismo, FTO Federazione turismo organizzato, Sindacato italiano balneari, FIPE Federazione Italiana Pubblici Esercizi, AIGRIM Associazione Imprese Grande Ristorazione Multilocalizzate), Assoturismo – Confesercenti (Assohotel, FIBA Balneari, Federagit Guide turistiche), CNA Turismo, Confimprese Turismo Italia – Federbalneari, ANICA – Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali, AGIS – Associazione generale italiana dello spettacolo, APA – Associazione Produttori Audiovisivi, AIE – Associazione italiana editori, FIEG – Federazione Italiana Editori Giornali, Federculture. Chiusura dalle ore 18.30 in poi con Impresa Pesca – Coldiretti, Federpesca – Federaziona Nazionale delle Imprese di Pesca, Alleanza delle Cooperative – Settore Pesca, API – Associazione Piscicoltori Italiani, AMA – Associazione Mediterranea Acquacoltori, Assoittica – Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche.





