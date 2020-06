Stati generali Governo Conte/ Programma e ospiti di oggi: Bonomi e Confindustria

Nel giorno in cui gli Stati generali vengono “dimezzati” per il duplice intervento di stamane del Premier Giuseppe Conte in Parlamento sui prossimi impegni europei, si assisterà forse al tavolo più complicato per il Governo giallorosso: primo nella lista di ospiti per il ciclo di incontri sul “Progettiamo il Rilancio” sarà nientemeno che Carlo Bonomi di Confindustria, dopo gli attriti delle scorse settimane e gli attacchi diretti ancora ieri sul piano-Conte considerato «fallimentare» sulla fase 3. Dopo i vertici internazionali, le linee presentate dai sindacati sul rilancio del lavoro e ancor ieri la terza giornata dedicata a Abi, Confartigianato e Confcommercio, gli Stati generali vedono oggi l’incontro-scontro con la sigla che più di tutte ha sollevato critiche fin dall’inizio dell’emergenza economica causata da lockdown e misure anti-Covid.

«Hanno il grande demerito di essere state decise senza prestare alcun orecchio alle esigenze delle imprese. Non è una grande idea chiedere alle imprese d’indebitarsi mentre devono continuare a pagare le imposte e mentre lo Stato non rende immediatamente disponibili in liquidità pronta cassa gli oltre 50 miliardi di euro di debiti commerciali che deve ai suoi fornitori», scrive Carlo Bonomi nel libro-pacchetto di proposte che Confindustria presenterà oggi al Governo Conte dal titolo “Italia 2030. Proposte per lo sviluppo”. Dopo aver criticato e non poco la mancanza di «metodo» nella fase 2, gli industriali puntano il dito an che su questa iniziale fase 3: «E’ mancata finora una qualunque visione sulla Fase 3, da far seguire a chiusure e riaperture. La fase cioè in cui definire sostegni immediati alla ripresa di investimenti per il futuro, riprendendo e potenziando in toto l’impianto d’Industria 4.0” e “affiancandovi un grande piano Fintech 4.0».

STATI GENERALI: IL PROGRAMMA DI OGGI

Immediata è stata la replica ieri del Premier Conte anticipando un braccio di ferro che inevitabilmente oggi ci sarà nelle sale di Villa Doria Pamphilj: intervistato da Fanpage, il Presidente del Consiglio a domanda diretta sulle critiche lanciate da Bonomi ha replicato «Mi dicono che quando c’è un nuovo insediamento c’è una certa ansia da prestazione politica. Io dal dottor Bonomi e da tutti gli associati mi aspetto un’ansia da prestazione imprenditoriale, è questo il loro scopo». Si vedrà poi oggi cosa uscirà dal dibattito dove – ribadiscono essendo almeno su questo d’accordo Confindustria e Conte – l’unico obiettivo resta il bene del Paese e una ripresa il più rapida possibile. Il programma degli Stati generali di oggi vede alle ore 14,30 subito l’incontro con Confindustria, Ance e Anfia: seguiranno nel corso del pomeriggio altri ospiti e altre sigle, tra cui Confapi, Confimi, Unimpresa, Confimpreseitalia, Confetra, Confservizi, Conflavoro Pmi, Ucid – Unione cristiana imprenditori dirigenti, Finco – Opere specialistiche per le costruzioni e la manutenzione, Cepi – Confederazione europea piccole imprese.

IL PUNTO DEL PREMIER CONTE SULLA TERZA GIORNATA

«L’Italia sta faticosamente uscendo da uno choc senza precedenti che ha comportato e sta comportando altissimi costi umani, sociali ed economici. Adesso bisogna però guardare al futuro», ha spiegato ieri il Premier Giuseppe Conte aprendo la terza giornata di Stati generali dell’economia a Villa Doria Pamphilj. Dal cashless alla transizione digitale, fino agli effetti della crisi ancora tutti da attendere nei prossimi cruciali mesi: così agli ospiti delle imprese e al Governo riunito sottolinea «Come sapete noi scontavamo delle difficoltà e se guardiamo al prodotto interno lordo e alla produttività ci collocavamo sempre al di sotto della media europea negli ultimi anni. Siamo però consapevoli che gli effetti completi della crisi devono ancora dispiegarsi. Nella diagnosi e nelle valutazioni scambiate con autorevoli economisti sabato e anche con altre interlocuzioni che abbiamo avuto con le massime autorità economiche è chiaro che l’incertezza c’è e peserà ancora. Quindi non è sufficiente sbloccare il lockdown, riaprire le attività perché venga meno questa incertezza».

Per questo motivo, conclude il suo discorso che racchiude la giornata di ieri, Conte insiste sulla necessità di surplus da parte di tutti per uscire dal guado: «A gestire un’emergenza e sicuramente, non avendo potuto programmare interventi del genere, ci stiamo misurando anche con delle difficoltà oggettive del Paese: apparati burocratici, mentalità radicate, strategie dei vari uffici pubblici e dei partner privati di questi progetti. Dobbiamo scontare tutte queste novità». Raggiunto dal direttore di Fanpage Piccinini, ancora Conte annuncia (e non è la prima volta) la revisione dei decreti sicurezza per uscire dalla contraddizione di un Pd che chiede da tempo di poterli cambiare senza però mai arrivare a porlo come punto in Cdm: «ci stiamo già lavorando anche se non credo che ce la faremo questa settimana perché siamo molto impegnati. Ma la ministra Lamorgese sta lavorando per mettere a punto le modifiche, e spero possano arrivare in Consiglio dei ministri».



