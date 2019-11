Stato-Mafia, Berlusconi non risponde ai giudici/ Testimone Dell’Utri: le stragi e..

Doveva essere il grande giorno di Silvio Berlusconi testimone in aula per il processo sulla presunta trattativa Stato-Mafia, chiamato dalla difesa di Marcello Dell’Utri – imputato per minaccia a corpo politico dello Stato – e invece l’ex Premier si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai giudici. «Presidente su indicazione dei miei avvocati intendo avvalermi della facoltà di non rispondere», così si è espresso nei pochi secondi di deposizione Silvio Berlusconi nell’aula bunker del carcere fiorentino dell’Ucciardone dove è in corso il lungo processo per che vede ancora una volta l’ex collaboratore personale e senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri alla sbarra dopo la sentenza che già lo ha condannato come «uomo di collegamento» tra la Mafia e lo Stato dopo la stagione delle stragi di Cosa Nostra tra il 1992 e il 1994. Entrato in aula i giudici toscani hanno illustrato a Berlusconi le prerogative garantitegli dallo status di teste assistito: a suo carico pende un’inchiesta a Firenze sulle stragi del ’93, ovvero su fatti «probatoriamente collegati a quelli oggetto del processo trattativa». La Corte ha dunque preliminarmente avvertito il fondatore di Forza Italia della possibilità di non rispondere precisando che qualora avesse risposto avrebbe assunto “l’ufficio di testimone“, avrebbe dovuto dire la verità. Consigliato dagli avvocati di non replicare alle richieste della difesa di Dell’Utri, ora si attendono gli aggiornamenti in merito alla sempre più complessa vicenda della presunta trattativa.

BERLUSCONI INDAGATO PER STRAGI MAFIA ’93-“94

Secondo la sentenza di primo grado, l’ex sodale di Berlusconi Marcello Dell’Utri è stato condannato in primo grado a 12 anni per attentato a corpo politico dello Stato assieme a ufficiali dell’Arma e capi mafia: i giudici nelle motivazioni scrissero così (cit. da portale Antimafiaduemila.com) «con l’apertura alle esigenze dell’associazione mafiosa Cosa nostra, manifestata da Dell’Utri nella sua funzione di intermediario dell’imprenditore Silvio Berlusconi nel frattempo sceso in campo in vista delle politiche del 1994, si rafforza il proposito criminoso dei vertici mafiosi di proseguire con la strategia ricattatoria iniziata da Riina nel 1992». Prima della mancata deposizione di Berlusconi, la corte ha rifiutato la richiesta lanciata dalla difesa di Dell’Utri sulla proiezione in aula di una video-intervista a Berlusconi tenuta dopo il verdetto di primo grado, dove l’ex Premier dichiarava che «il mio Governo non ha mai ricevuto minacce mafiose», ma i giudici hanno sentenziato «L’intervista è già acquisita agli atti quindi potrà essere visionata dalla corte in ogni momento e non c’è motivo di proiettarla in aula. Auesta è un’aula di giustizia, non uno studio televisivo» ha ribadito il pg Giuseppe Fici. Ricordiamo che lo stesso Berlusconi, come confermato oggi dai giudici, è indagato nel filone di inchiesta sulle stragi mafiose del 1993 che colpirono Firenze, Roma (chiese di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro) e Milano (via Palestro).

