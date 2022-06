Stefania e Giacomo, mamma e figlio a ‘Chi vuole sposare mia mamma?’/ Chi sono? “Lei cerca l’amore”

Stefania e Giacomo sono mamma e figlio a ‘Chi vuole sposare mia mamma?’

Stefania e Giacomo sono i primi protagonisti della prima puntata di Chi vuole sposare mia mamma?, il nuovo programma di TV8 condotto da Caterina Balivo. Stefania è la mamma che cerca l’amore e ad accompagnarla c’è suo figlio, un ragazzo molto protettivo che spera comunque che la donna possa trovare l’uomo giusto. “Lui è un po’ ingombrante, non mi molla”, ha scherzato la donna raccontando un po’ il rapporto con suo figlio.

Giacomo ha scherzato un po’, mostrandosi geloso di mamma Stefania che è una bellissima donna di 50 anni con “storie alle spalle” di cui preferisce non parlare. “Non vedo l’ora che trovi qualcuno che la faccia stare bene, spensierata, ne sarei davvero felice.” sono le parole del ragazzo, pronto a vedere uno ad uno i vari pretendenti di sua madre.

Stefania e Giacomo a ‘Chi vuole sposare mia mamma?’: lei troverà l’amore?

Per Stefania arrivano a ‘Chi vuole sposare mia mamma?’ ben sei pretendenti che madre e figlio non vedono fino a quando è lei a suonare il campanello. Lei appare colpita da Simone, un ex calciatore, e da Antonio, un affascinante ragazzo di 41 anni che ama “la palestra e ballare”. Gusti che però non combaciano con quelli del figlio che a loro preferisce uomini un po’ più maturi. Riusciranno a trovare un accordo conoscendo meglio i sei pretendenti?

