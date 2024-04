Stefania e Roberto, lite durante la reunion a Matrimonio a prima vista/ Si sono lasciati? Dopo poche ore…

Reunion con lite per Stefania e Roberto a Matrimonio a prima vista 2024: la coppia ha le ore contate?

Quale futuro per Stefania e Roberto? Se lo chiedono i tanti appassionati di Matrimonio a prima vista 2024, dopo che le anticipazioni della reunion in onda questa sera hanno rivelato segnali di risveglio per la coppia. In queste settimane, i due sposi, sono stati tra i più immobili di questa edizione di Matrimonio a prima vista 2024. Pochi punti di contatto, poca iniziativa da ambo le parti ed un feeling mai sbocciato, nemmeno da un punto di vista fisico.

Eppure qualcosa sembra finalmente muoversi durante la cena con le altre coppie. Sono proprio gli altri concorrenti a favorire la conversazione tra Stefania e Roberto, che si affrontano a viso aperto e senza esclusione di colpi. Non mancano le stoccate che marito e moglie si lanciano durante il confronto. Stoccate che poi serviranno a chiarirsi e a distendere i toni. Cosa aspettarci dunque nell’appuntamento clou di questa stagione?

Stefania e Roberto ragionano su ciò che non ha funzionato durante l’esperimento sentimentale di Matrimonio a prima vista 2024. Lei rimprovera il marito di essere stato troppo accondiscendente e di non aver mai cercato un dialogo. Nel suo mondo ideale, lei vorrebbe una persona più carismatica al suo fianco, che coinvolga e che sia in grado di trascinare. Roberto, dal canto suo, fa notare alla moglie che è difficile coinvolgerla se lei, come spesso succede, mette le barriere e fa scena muta.

Dunque nasce un battibecco proficuo, perché il mattino dopo tra marito e moglie torna il sereno. Stefania e Roberto, infatti, sembra orientati a continuare il loro percorso, per scoprirsi meglio e di più. “E’ stato un confronto costruttivo, anche se sbagliato nei toni”, commenterà l’esperta Nada.











