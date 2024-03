STEFANIA E ROBERTO, MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2024/ Feeling inaspettato in viaggio di nozze

Roberto e Stefania sono l’unica coppia di Matrimonio a prima vista Italia 2024 il cui percorso sta procedendo in modo positivo. Anche se le premesse non erano state delle migliori, dato che lei era scoppiata a piangere subito dopo la celebrazione delle nozze poiché l’aspetto fisico del suo sposo non le piaceva. Dall’altra parte invece lui aveva apprezzato.

Nel corso della luna di miele in Egitto i due hanno scoperto che l’idea dell’amore e del matrimonio che hanno è simile. Col passare dei giorni stanno andando oltre gli imbarazzi e stanno creando il loro feeling. “È naturale che inizialmente ci siano delle barriere, ma stiamo imparando a superarle”, dicono. Lui le fa tanti complimenti dal punto di vista fisico e lei sembra apprezzare. Tra i due c’è molto dialogo, anche se è ancora presto per dire se decideranno di mandare avanti il rapporto anche dopo la fine del viaggio di nozze.

Stefania e Roberto devono ancora trovare un punto di incontro per viversi appieno l’esperienza di Matrimonio a prima vista 2024

Roberto Caruso e Stefania Gioachin hanno vissuto la prima puntata di hanno vissuto la prima puntata di Matrimonio a Prima Vista 2024 con più ombre che luci. Per farvi capire come sono andati i primi giorni tra i due novelli sposi vi ricordiamo che, poco dopo la cerimonia, quando uno degli autori ha chiesto a Stefania di esprime delle sensazioni sul marito, la concorrente è scoppiata a piangere. Il motivo? Non è attratta fisicamente da Roberto.

Diverse, invece, le sensazioni del novello sposo che pare intrigato dall’aspetto fisico di Stefania. Ad ogni modo sembrano mancare feeling e condivisione, elementi imprescindibili per vivere con spensieratezza l’esperimento sociale di Matrimonio a prima vista. Ciò che ci domandiamo, riguardo le incertezze di Stefania, è questo: perché crollare se la persona che ci viene affiancata non ci piace? Fa parte del gioco, è un rischio concreto che ogni partecipante dovrebbe calcolare.

Matrimonio a prima vista 2024, Stefania e Roberto sarà un nuovo inizio o un semplice fuoco di paglia per la coppia?

Con questi presupposti nebulosi, Stefania e Roberto rischiano di franare prima ancora che lo show entri nel vivo. Tuttavia, non tutte le speranze sembrano perdute per la nuova coppia di Matrimonio a prima vista 2024. Per i due novelli sposi ci saranno nuove occasioni per conoscersi meglio, a cominciare dal viaggio di nozze a Sharm El Sheik.

Proprio in Egitto, stando alle anticipazioni del programma, supereranno la diffidenza iniziale e, finalmente, inizieranno a conoscersi e ad avere un primo contatto fisico, grazie ad ballo ‘caraibico’ che Stefania proporrà con successo al neo-marito. Sarà un nuovo inizio o un semplice fuoco di paglia per la coppia? Ancora troppo presto per dirlo, di sicuro ci sono delle distanze notevoli da colmare per Roberto e Stefania.

