Stefania Gucci, madre di Drusilla Gucci/ “Non è fragile come sembra, è molto forte..”

Stefania Gucci è la mamma di Drusilla Gucci, naufraga di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Stefania, moglie di Uberto Gucci, è un’esperta e consulente di lusso e di moda e lavora infatti nel mondo dell’alta moda. La donna ama viaggiare e numerosi sono i viaggi di famiglia, come testimonino le foto pubblicate sul suo profilo Instagram. La donna è già apparsa nello studio di Canale 5, pronta a sostenere la figlia in questa nuova avventura televisiva. Stefania è molto legata alla figlia Drusilla: sono moltissime le foto insieme madre e figlia, in Toscana e in Russia. “Love my family”, ha scritto Stefani Gucci pubblicando sui social una foto insieme al marito Uberto e alla figlia Drusilla. In queste ore mamma Stefania ha condiviso sulle sue storie Instagram una foto della figlia Drusilla sulle spiagge dell’Honduras con Elisa Isoardi.

Stefania Gucci: difende la figlia Drusilla

Nella terza puntata dell’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi ha criticato l’atteggiamento di Drusilla Gucci: “La prima z è zen, per Drusilla: è molto calma, ma il suo atteggiamento non vorrei fosse una scusa per rimanere nel suo involucro, senza esporsi”, ha detto nella sua rubrica “Punto Z”, aggiungendo che questo atteggiamento rischia di restare il bersaglio degli altri concorrenti. In difesa della giovane si è ovviamente schierata la madre Stefania, ospite in studio: “È una persona fuori dal comune, molto riservata, timida, ma ama mettersi in gioco. All’Isola è una se stessa. Ha bisogno di essere conosciuta non è fragile come sembra, è molto forte. La sottovalutano molto“. In questi ultimi giorni Drusilla si è data molto da fare sull’Isola dei famosi, riuscirà a dimostrare al pubblico da casa la sua personalità, come si augura mamma Stefania?

