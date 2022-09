Stefania Nobile e Wanna Marchi al GF Vip?/ “Lanciamo petizione, oggi siamo pulite…”

Archiviato un passato dai risvolti giudiziari piuttosto rumorosi, pagato il conto con la legge, Stefania Nobile e Wanna Marchi oggi sono “pulite” e pensano al futuro. Non troppo lontano, forse, dall’orizzonte di una eventuale partecipazione al reality dei reality, il Grande Fratello Vip. Ospiti di Casa Pipol, alla domanda sull’ipotesi di un ingresso nella Casa del GF Vip Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi, non ha nascosto che l’idea non le sarebbe affatto sgradita anche perché alcune trasmissioni le avrebbero invitate salvo poi liquidarle con la decisione di non pagarle per via dei loro “problemi con la giustizia”. Una posizione a cui Stefania Nobile e Wanna Marchi si oppongono fermamente, con tanto di nota del loro avvocato che attesta l’assenza di pendenze penali a loro carico, sottolineando di essere ormai lontane dai guai giudiziari che le avevano aperto le porte del carcere.

Partecipare al GF? Stefania Nobile e Wanna Marchi non lo escluderebbero, ma a una condizione che la stessa figlia della ex regina delle televendite ha spiegato nel corso di una intervista rilasciata al format online Casa Pipol. Oggi entrambe vedrebbero il loro futuro fuori dall’Italia, al riparo dai presunti pregiudizi di cui si dicono ancora bersaglio nonostante la fine della vicenda giudiziaria che le ha viste protagoniste. Nel mezzo, però, tengono aperta l’eventualità di un’avventura televisiva nel reality…

Stefania Nobile e Wanna Marchi: “Noi al GF? Sì, ma…”

Stefania Nobile e Wanna Marchi, ospiti di Casa Pipol poche ore fa sull’onda del clamore suscitato dalla docuserie Netflix Wanna che parla del loro caso giudiziario, hanno affrontato il tema dei pregiudizi di cui sarebbero ancora oggetto nonostante il fatto di aver scontato la loro pena e nonostante una certezza: “Oggi siamo pulite“. Nel corso dell’intervista, Stefania Nobile e Wanna Marchi hanno risposto a una domanda sulla eventuale partecipazione al GF Vip, una ipotesi che non sembrano escludere.

“È un bel reality – ha dichiarato Stefania Nobile –, ma è faticoso perché hai a che fare con tanta gente che magari nella vita prenderesti a sberle. Quindi essere lì ha un valore, e questo valore va pagato, perché la fatica si paga“. Le parole della figlia di Wanna Marchi suonano come una frecciatina alle trasmissioni che, negli ultimi mesi, le avrebbero invitate per poi precisare di non poter garantire loro un compenso a causa dei “problemi con la giustizia”. Problemi che, sottolineano ancora Stefania Nobile e Wanna Marchi, non esistono. “Lanciamo una petizione – ha aggiunto Stefania Nobile –, noi vogliamo chiedere agli italiani: ‘Ci volete al GF Vip, sì o no?’ Io sono pronta a scommettere…”.











