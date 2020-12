Stefania Orlando/ Attacca Natalia Paragoni: “cerca visibilità”

Stefania Orlando è una delle indiscusse protagoniste del Grande Fratello Vip 2020. Nelle ultime ore la conduttrice ha avuto un confronto con Samantha De Grenet con cui ha vissuto delle incomprensioni nella casa. Entrambe le vippone hanno precisato di essere molto dispiaciute di quanto successo al punto da confrontarsi, ritrovarsi e siglare la tanta atteso pace. L’occasione è arrivata nel giorno del compleanno di Stefania Orlando che rivolgendosi alla collega le ha detto: “goditi questo Natale, goditi questa esperienza felice, da parte mia farò tutto il necessario. Mi auguro che nessuno ti faccia uscire da questa Casa”. Pace fatta fra le due che hanno siglato la pace con un lungo abbraccio. “Sono felice di essermi chiarita con te. Per me non è importante il gioco, non voglio uscire da qua con questo pensiero” precisa la De Grenet. Intanto nella casa “Queen Stefania” come la chiamano sui social ha voluto dire la sua sul regalo che Natalia Paragoni ha fatto al fidanzato Andrea Zelletta.

Stefania Orlando: “Natalia Paragoni cerca visibilità”

Lo strano regalo ha insospettito tutti i vipponi della casa facendo cadere l’ex tronista di Uomini e Donne in una profonda crisi. Stefania Orlando non ha alcun dubbio però: si tratta di un gesto fatto ad hoc per attirare l’attenzione dei media e del pubblico. La conduttrice, infatti, ha chiosato che la influncer vuole solo essere al centro dell’attenzione e per questo motivo ha inviato al fidanzato questo strano regalo proprio per destare curiosità da parte del pubblico. Non solo, la Orlando ha commentato anche la reazione di Andrea Zelletta definendola “tranquilla” visto che, dopo l’iniziale incomprensione, l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe giustificato il gesto della fidanzata. Sta di fatto che Zelletta ha richiesto al Grande Fratello un confronto immediato con la fidanzata. Cosa succederà? La Orlando avrà ragione oppure no?



