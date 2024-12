4 anni dopo, Stefania Orlando è pronta a rivivere l’esperienza intensa ed immersiva del reality per antonomasia: nuova concorrente del Grande Fratello 2024, l’ex valletta è pronta a regalare perle e ravvivare la trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Ora però riavvolgiamo il nastro e scopriamo chi è Stefania Orlando e quali sono le tappe principali che le hanno permesso di entrare nel cuore degli italiani attraverso il mezzo televisivo.

Gli esordi di Stefania Orlando coincidono con le vesti di valletta; al fianco di Claudio Lippi, nel 1993, muove i primi passi sul piccolo schermo nel programma ‘Sì o no?’. Ruolo che ricopre l’anno successivo anche in un noto programma Rai, ovvero ‘Scommettiamo che…?’. Non molti sanno che nella seconda metà degli anni 2000 ha tentato anche di entrare nel mondo della musica dando libero sfogo alla sua passione. Prima con i Sex Machine Band e poi da solista tenta dunque di farsi largo nella discografia italiana arrivando al tour del 2009 con la band Orlando Furiosi.

Ad aver fatto breccia nel cuore del telespettatori è stata forse la grande empatia ed emotività di Stefania Orlando. Spesso ostenta forza e sicurezza; ma in diverse occasioni – come nell’esperienza del passato al Grande Fratello – ha messo in evidenza una grande sensibilità. Molti ricorderanno il racconto struggente di alcuni anni fa, ospite nel programma Oggi è un altro giorno, dove racconto della triste scomparsa della sua migliore amica a causa di una terribile malattia.

“…Lei mi spronava per la mia carriera nel mondo dello spettacolo, sapeva tirare fuori la forza dai miei punti deboli. Un giorno mi ha raccontato che le avevano trovato un nodulo al seno e da lì abbiamo scoperto della sua malattia”. Parlava così Stefania Orlando intervistata da Serena Bortone a proposito del legame viscerale con la sua migliore amica, tristemente venuta a mancare: “… Con la famiglia avevamo deciso di non dirle la verità sulla sua salute perché ormai il quadro era troppo compromesso. Ma lei fino all’ultimo giorno ha avuto il sorriso sulle labbra…”.