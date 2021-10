Stefania Orlando è Anna Oxa a Tale e quale show/ Riuscirà a confermarsi?

Stefania Orlando dovrà cimentarsi in Anna Oxa, un altro personaggio molto distante dalle sue corde, stasera su Rai 1 a Tale e Quale Show. Anche in questo caso non bisognerà lavorare sulla voce ma anche nelle movenze e nella gestualità. Sicuramente Stefania riuscirà a regalarci un’altro cammeo, in fondo sta al quinto posto con solo 16 punti di distacco dalla prima posizione, ha tutte le carte in regola per meritarsi il podio. In pochi si aspettavano un suo approccio così importante anche da cantante, dimostrandosi assolutamente all’altezza della situazione in un ruolo per lei totalmente nuovo.

Stefania Orlando, da Lady Gaga a Donatella Rettore fino a Mina

Stefania Orlando sta dimostrando di avere delle buone capacità canore, questa settimana ha lasciato di stucco tutti con la sua Mina e – L’importante è finire -. Questa volta la conduttrice televisiva si è impegnata molto per entrare nel personaggio. Mentre per Lady Gaga non è riuscita a fare di più di quello che ha messo in scena, per Donatella Rettore poteva impegnarsi maggiormente e difatti la sua performance è arrivata al settimo posto. Dopo questa esperienza può dire che si può peggiorare ma si può anche migliorare. La canzone – L’importante è finire – è stata scritta da Malgioglio e Stefania Orlando l’ha voluta dedicare proprio a lui. Alla fine dell’esibizione per lei c’è stata la standing ovation del pubblico.

Mario Giordano gli ha dato il massimo dei voti, per lui è già sul podio, lo ha emozionato: 14 punti. Giorgio Panariello dopo aver imitato Malgioglio si è complimentato con la Orlando con un “sei stata fantastica”: 14 punti. Per Loretta Goggi è stato fatto un bellissimo lavoro. La Orlando le ha detto che per imparare a rifare Mina ha guardato le sue imitazioni: 11 punti. Cristiano Malgioglio si è complimentato con Stefania ma quello che le è mancato è stato l’erotismo palpabile che solo Mina è capace di trasmettere: 13 punti. Il vestito indossato dalla Orlando è quello originale di Mina, recuperato nella sartoria della Rai. A fine puntata Stefania Orlando ha ottenuto 60 punti raggiungendo il secondo posto. Dopo tre puntate la classifica vede la conduttrice al quinto posto con 153 punti. Pierpaolo Pretelli ha dato i 5 punti a Stefania che ha contraccambiato. Il voto social le ha fatto guadagnare 3 punti.

E il pubblico si schiera con Stefania Orlando ma…

Stefania Orlando è stata giudicata positivamente dagli utenti social. In molti si aspettavano il podio per lei che è stata Mina nella voce, nelle movenze, nello sguardo. C’è a chi gli sono venuti i brividi e chi ha ritenuto che interpretare Mina significa andare nella fossa dei leoni, ma Stefania è riuscita a domare il palcoscenico con una classe sublime. Qualcuno invece ha ritenuto che le movenze e i gesti fossero poco naturali, c’è chi ha considerato l’interpretazione della Orlando un’imitazione della Goggi di Mina.



