Da qualche settimana Stefania Orlando è tornata al Grande Fratello per vivere un nuovo percorso nella casa più spiata d’Italia, pian piano sta cercando di conoscere i suoi compagni di avventura per capire come sono fatti davvero. Durante uno sfogo non ha nascosto il fatto di essere rimasta delusa dal comportamento di alcuni gieffini e ha svelato cosa pensa, ad alcuni di loro ha rivolto dure critiche.

La gieffina ha parlato del comportamento di alcuni gieffini durante una chiaccchierata con Luca Calvani e Amanda Lecciso, anche loro si sono detti d’accordo con lei. Durante lo sfogo Stefania Orlando ha fatto sapere di aver finalmente capito chi, tra i concorrenti che si trovano ancora dentro la casa del Grande Fratello, ha le idee chiare e chi invece non sa ancora da che parte stare. A parer suo ci sono persone che in base alle circostanze, quelle che gli fanno più comodo, cambiano facilmente idea.

Stefania Orlando sconvolta al Grande Fratello: la showgirl critica duramente alcuni gieffini

Stefania Orlando pensa che nel corso della 22esima puntata la ‘casa’ sia venuta fuori in modo palese. Tra le varie cose ha detto: “Ci sono persone che ancora non sanno da che parte stare. Si muovono a seconda di…quindi voi muovetevi di conseguenza.” A Luca e Amanda ha detto che si è resa conto di alcune cose solo ieri, ha anche rivelato di essere sconvolta da certi comportamenti. Dopo averle dato ragione l’attore toscano si è detto dispiaciuto per quello che è accaduto in puntata, pensa che l’eliminazione di Helena stravolgerà non solo il loro equilibrio nella casa ma anche le dinamiche. La showgirl subito dopo ha detto che la mancanza della Prestes si percepisce.

Luca Calvani, Amanda Lecciso e Stefania Orlando hanno poi parlato di Bernardo Cherubini. Tutti e tre pensano che non possono fidarsi di lui perché sta giocando un personaggio, anche lui è uno di quelli che si muove dove gli conviene. La showgirl ha rivolto delle critiche anche a Lorenzo Spolverato e ha spiegato di averlo nominato a causa del suo spirito di gruppo piuttosto scarso. Dopo averlo nominato ne ha parlato direttamente con lui, lei fino a quando resterà al Grande Fratello ha intenzione di essere sempre sincera e di dire sempre ciò che pensa.