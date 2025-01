Eva Grimaldi e Stefania Orlando: confronto al Grande Fratello

Dopo un giorno di silenzio, tra Eva Grimaldi e Stefania Orlando arriva il momento del confronto. Inseparabili sin dal primo giorno di convivenza nella casa del Grande Fratello, l’attrice e la showgirl sono state le protagoniste di un duro scontro durante l’ultima puntata con Alfonso Signorini. Tutto è accaduto quando, nella catena di salvataggio, la Grimaldi ha preferito salvare Alfonso D’Apice a scapito della Orlando per dare una possibilità in più ai giovani. Una scelta che ha scatenato la durissima reazione di Stefania che ha accusato Eva di essere “falsa. Avevo una vipera nel letto“, ha poi detto. Furiosa per l’atteggiamento della Grimaldi, Stefania ha poi nominato Eva contribuendo, così, a mandarla al televoto.

Eva Grimaldi non salva Stefania Orlando al Grande Fratello: è lite!/ "Falsa e vipera, non sei leale!"

Complice l’intervento degli altri concorrenti, le due erano poi riuscite ad abbracciarsi prima della fine della puntata, ma il sereno non era ancora tornato. Almeno fino alla notte scorsa quando da sole, durante un confronto in piscina, hanno ritrovato la serenità.

Il confronto tra Eva Grimaldi e Stefania Orlando

Durante una chiacchierata con Lorenzo e Shaila, Eva Grimaldi ammette che la fretta le ha sempre fatto commettere errori. “La fretta di scegliere mi ha spesso portato a sbagliare. Parlo anche degli amori che ho avuto”, dice l’attrice. I due ragazzi le fanno notare che, anche loro, al posto della Orlando, ci sarebbero rimasti male e così Eva decide di chiedere un confronto a Stefania. Le due si ritrovano in piscina dove si parlano a cuore aperto. “Non mi sarei mai aspettata una cosa del genere da me stessa. Ho sempre fatto delle scelte affrettate”, spiega Eva a cui Imma Battaglia aveva consigliato di contare prima di parlare e di prendere qualsiasi decisione.

Bernardo Cherubini finge al Grande Fratello? Eva Grimaldi: "Non ci casco"/ Gieffini uniti: "Convince poco"

“Intanto apprezzo che tu mi abbia chiamato per chiarire questa cosa e ti chiedo scusa per la mia reazione. A volte, nella vita ti aspetti delle cose. A me sarebbe venuto naturale scegliere te”.” è la controrisposta di Stefania. “Ti chiedo scusa“, conclude Eva che poi abbraccia Stefania mettendo un punto a tutto.