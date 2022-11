Stefania Orlando è Caterina Caselli a Tale e Quale Show Torneo 2022/ “È difficile”

Stefania Orlando a Tale e Quale Show Torneo 2022

Questa sera, venerdì 18 novembre, alle 21.35 su Rai 1 va in onda Tale e Quale Show Torneo 2022. Una serata speciale in cui i concorrenti migliori dell’ultima edizione sfidano i migliori dell’undicesima. Tra questi ci sarà anche Stefania Orlando, che lo scorso anno era arrivata settimana nella classifica generale e terza tra le donne. In occasione di Tale e Quale Show Torneo 2022 Stefania Orlando tornerà a imitare Caterina Caselli, al celebre “Casco d’oro”. Durante l’ottava puntata di Tale e Quale Show 11 aveva cantato “Sono bugiarda“, classificandosi settimana. “Caterina è difficile da imitare. Però devo applaudire la Orlando perché è veramente intonata qui sta facendo un grande percorso. Il mio sogno era di scrivere per Caterina Caselli, ma non ci sono riuscito. Ho incontrato altre cantanti ma la Caselli mi è rimasta dentro…”, aveva detto Cristiano Malgioglio dopo la sua imitazione. Questa sera, invece, Stefania Orlando proporrà un’altra canzone della cantante e discografica.

Andrea Roncato, ex marito Stefania Orlando e il tradimento subito/ "Se ne andò per Paolo Macedonio"

Stefania Orlando l’esperienza a Tale e Quale Show

Stefania Orlando torna a Tale e Quale Show per il torneo dei Campioni. Dunque c’è anche la soubrette in gara, dopo aver ben figurato nella penultima edizione del programma. L’ex gieffina ha regalato momenti di svago e spensieratezza sul palco di Raiuno, pagando però un prezzo salatissimo. In una intervista rilasciata dopo la fine del programma, infatti, la Orlando ha ammesso di non sopportare la parte del trucco: “È la parte più difficile e soprattutto fastidiosa a livello fisico, stare sotto i ferri delle truccatrici per ore. Il reparto trucco e parrucco è meraviglioso, lo dico a chiare lettere. Però non è facile stare tutto quel tempo con le protesi appiccicate in faccia”, ha raccontato Stefania Orlando. “Saranno anche attaccate magistralmente, con la colla giusta per la pelle, ma sopportarle ha del miracoloso, specie per chi non è abituato al trucco“, le sue parole.

SIMONE GIANLORENZI, EX STEFANIA ORLANDO: PERCHÉ SI SONO LASCIATI?/ "Volevamo spazio…"

Stefania Orlando, le imitazioni migliori nel suo percorso a Tale e Quale Show

Nel corso della sua avventura da Carlo Conti, Stefania Orlando aveva interpretato personaggi importanti e indimenticabili del mondo della musica, ma anche artisti sempre sulla cresta dell’onda, come ad esempio Fiorella Mannoia. Di lei, Stefania Orlando, aveva portato il brano “Quello che le donne non dicono”. Ma non solo: l’ex concorrente si era esibita anche con “L’importante è finire”, indossando i panni di Mina. Interpretazioni e imitazioni che hanno sempre lasciato il segno positivamente e che le hanno permesso di ottenere il “pass” per il torneo dei campioni. Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio la attendono sul palco per valutare i suoi progressi.

LEGGI ANCHE:

Stefania Orlando e l'aborto/ Il dramma:"Nel giro di pochissimo tempo l'ho perso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA