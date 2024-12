Stefania Orlando parla della fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi

Stefania Orlando è tornata nella casa del Grande Fratello dopo la prima esperienza vissuta da grande protagonista. Dopo le prime ore di ambientamento, Stefania Orlando si è lasciata andare ai ricordi raccontando ai coinquilini la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi. Attualmente single, la showgirl si lascia andare a dichiarazione ricche d’affetto e stima nei confronti dell’ex marito. “Due anni fa mi sono separata. Oggi non sono fidanzata. Sto bene, adesso con lui abbiamo ritrovato un certo equilibrio negli ultimi due mesi. Chiaramente ognuno ha la sua vita però c’è affetto. Lui per me è l’uomo migliore del mondo. Come lui non ne fanno più”, ha dichiarato Stefania.

I primi tempi dopo la separazione, non è stato facile per nessuno dei due. Oggi, però, anche in ricordo dei tantissimi anni vissuti insieme, sono riusciti a ritrovare un rapporto civile.

Stefania Orlando: ecco perché è finita con Simone Gianlorenzi

Parlando d’amore con Bernardo Cherubini, Stefania Orlando ha raccontato la bellissima storia d’amore vissuta con Simone Gianlorenzi con cui tutto è finito dopo 15 anni. “Dopo quindici anni le strade si possono dividere perché ci sono delle esigenze diverse. Probabilmente anzi sicuramente avrò delle colpe in questo. Però l’ho sentito diverso, ne abbiamo parlato e lui era abbastanza sicuro, aveva necessità di staccarsi da questa situazione. Io no”, ha detto. “Però quando ami tanto una persona, vuoi che questa persona sia felice. Lui comunque c’è sempre stato come io ci sono sempre stata per lui, magari sotto un’altra forma”, ha aggiunto.

Nonostante il matrimonio sia finito, oggi, tra i due i rapporti sono tornati buoni. “Inizialmente non ci siamo sentiti perché era molto forte il dolore. Se sto ancora male? Adesso no. Ripensare a questa cosa però un po’ sì. Oggi che ci siamo ritrovati come punti di riferimento io sono molto, molto serena. È stato un rapporto talmente bello. Per quindici anni mi sono sentita una regina, ci siamo rispettati, sostenuti, amati, l’amore è fatto di queste cose, di rispetto, di sostegno, di comprensione. Mi sento anche fortunata ad avere avuto un amore così bello. Il problema è che non ne fanno più come lui. L’amore si trasforma, può succedere”.

